イタリア代表は4連勝でプールB1位通過

5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）にベスト8が出揃い、いよいよ負けたら終わりの決勝トーナメントが始まる。今大会で旋風を巻き起こしているのが、プールB1位通過を決めたイタリア代表だ。スポーツを題材としたTシャツを手がける米「RotoWear」社は、早くも“話題”のテーマでグッズを作成。「本当に素晴らしい」とファンも歓喜している。

イタリア代表は開幕2連勝を飾ると、10日（同11日）の米国戦では一時8点リードをつけるなど打線が爆発した。そしてメキシコとの最終戦では、ビニー・パスカンティーノがWBC史上初の1試合3本塁打の離れ業を見せるなど、強豪揃いのプールBで4連勝して突破した。

「RotoWear」は自社Xを更新し、イタリア代表の活躍を称えたTシャツを製作したことを明かした。「Espresso Baseball」とし、イタリア代表カラーの青地、中央にはボールをカップに見立てたデザインが配置された。商品説明では、「ホームランを祝うのに、エスプレッソの一杯以上の方法は他にない。フォルツァ・イタリア（頑張れイタリア）！」と紹介されている。

イタリア代表といえば、2023年大会でもベスト8入りを果たした。その際はベンチに置かれたエスプレッソマシーンが話題になった。今回はチームで早くも12本塁打、計9選手がアーチをかけ、エスプレッソを飲み干すシーンが頻発したことで、さらに注目を呼んでいる。

イタリア代表の新グッズには「こいつは最高だぜ」「またしてもだ。また素晴らしいシャツが出た。買うシャツ全部の代金を払うために、ローンを組まなきゃいけなくなりそうだよ（笑）」「イタリア代表がWBCでこの波に乗っている間、これは最高の選択肢になりそうだね」「美しいシャツだ」「おぉ、これはいいな」「WOW」と反響が殺到している。（Full-Count編集部）