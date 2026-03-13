『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』続編制作が決定、Netflixで「最も視聴された映画」

Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の続編制作が公式に発表された。

3月12日（現地時間）、『Bloomberg』などの報道によると、Netflixは本作の共同演出を務めたマギー・カン監督、クリス・アッペルハンス監督と、数年にわたるアニメ執筆・演出の専属パートナーシップを締結し、続編制作に着手したことを明らかにした。

公開時期などの具体的な日程は未定で、現在は制作の初期段階にあるという。

（画像＝Netflix）『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』

『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は、K-POPガールズグループ「ハントリックス（HUNTR/X）」が、悪霊から世界を守るために戦う姿を描いた作品だ。独特な設定などが公開当時から世界中で大きな話題を呼んだ。

昨年6月に公開されると、全世界での累計視聴数は5億回を突破。Netflix歴代コンテンツの中で「最も視聴された映画」となった。これはあの『イカゲーム』をも上回る数値だ。

そして音楽も大きな反響を呼んでいる。挿入歌の『Golden』は米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で1位を記録。今年のゴールデングローブ賞ではアニメーション作品賞と主題歌賞をダブル受賞した。さらに、グラミー賞では「最優秀映像楽曲賞」を受賞し、K-POP関連作品として初のグラミー受賞という快挙を成し遂げた。

本作は現在、アカデミー賞の長編アニメーション賞と主題歌賞にもノミネートされており、受賞の行方に注目が集まっている。

マギー・カン監督は「韓国のストーリーやキャラクターを、もっと見たいという熱望に、韓国の映画制作者として大きな自負心を感じる。私たちが作り上げた世界には、まだ見せたいものがたくさんある。これは始まりに過ぎない」と語った。

また、共同監督のクリス・アッペルハンス氏も「キャラクターは私たちにとって家族のような存在であり、彼らの世界は第2の故郷。次の物語を通じて、音楽やアニメーション、ストーリーをさらに拡張させていきたい」と期待を露わにしている。

Netflixの最高コンテンツ責任者（CCO）ベラ・バジャリア氏は「言語や世代を超えてグローバルなファン層を生み出した作品。ソニー・ピクチャーズ・アニメーションと共に、この世界観をさらに拡大できることを楽しみにしている」とコメントを寄せた。

（記事提供＝OSEN）