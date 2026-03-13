BTOB、メンバー6人がそろった“完全体カムバック”を発表　2年10カ月ぶりの新曲リリースへ

ボーイズグループBTOBが“完全体”で帰ってくる。

実に2年10カ月ぶりのカムバックだ。

【写真】ミンヒョク、“びしょ濡れフェス”でバキバキ腹筋

所属事務所BTOBカンパニーは3月12日、公式SNSを通じてBTOBの新デジタルシングルのカミングスーンポスターを公開し、完全体でのカムバックを知らせた。

公開されたポスターには、黒い背景にノートが置かれたイメージが収められている。中央に描かれた時計は、BTOBのデビュー日である「3月21日」を意味する3時21分を指している。さらに、BTOBを象徴するブルーカラーでチーム名と新曲の発売日時が刻まれていた。

（画像＝BTOBカンパニー）カミングスーンポスター

ソ・ウングァン、イ・ミンヒョク、イ・チャンソプ、イム・ヒョンシク、プニエル、ユク・ソンジェの6人がそろった完全体でのカムバックは、2023年にリリースされた12thミニアルバム『WIND AND WISH』以来、2年10カ月ぶりだ。

これまでBTOBメンバーは、アルバム活動のほか、ミュージカル、バラエティ、演技などさまざまな分野でソロアーティストとして活発に活動してきた。ソロ活動を通じてそれぞれの実力をさらに高めた彼らは、久しぶりの完全体での新曲を通じて“信じて聴けるグループ”の華やかな帰還を告げる。

（写真提供＝OSEN）BTOB

今回のカムバックは、デビュー14周年という特別な日に、ファンのための新曲を準備したBTOBのまばゆい“ファン愛”を感じられる点でも、より意味深いものとなる。

BTOBの新デジタルシングルは、3月21日18時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。