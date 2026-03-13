エスビー食品「ゴールデンカレー」、ユニクロ「UTme!」登場 / 発売60周年記念、期間･店舗限定でスタンプを展開

エスビー食品はこのほど「ユニクロ ヨドバシAkiba店」とコラボし、「ゴールデンカレー」のイラストをユニクロ「UTme!」のスタンプとして、3月9日から提供を開始した。同店舗の店頭限定で展開し、期間は9月30日まで。

35種類のスパイスとハーブを使用した“黄金の香り”が特徴の「ゴールデンカレー」は、2026年で発売60周年となる。節目の年を記念し、プロモーションの一環として実施する。

「ゴールデンカレー」のブランドロゴと、カレーライスをモチーフにしたイラストを組み合わせ、全3パターンのスタンプを用意した。

「ユニクロ ヨドバシAkiba店」店頭のタッチパネルで、好みの位置･大きさにスタンプを配置してオリジナルデザインを作成でき、Tシャツやトートバッグなどの対象アイテムにプリント可能。その場で購入できる。

エスビー食品は、2023年にユニクロ「UTme!」と初コラボし、「赤缶カレー粉」のスタンプを同店舗で展開した。スタンプは好評を得ており、期間を延長して提供中。こちらも全3パターンで、9月30日まで展開する。

〈実施概要〉

展開期間 : 2026年3月9日〜9月30日

展開店舗 : 「ユニクロ ヨドバシAkiba店」のみ

(東京都千代田区神田花岡町1-1ヨドバシAkibaビル7階)

対象商品 : ベーシックTシャツ(半袖)/ スウェットシャツ / KIDS ベーシックTシャツ(半袖)/ トートバッグ/ ミニトートバッグ

※在庫状況によって変更となる場合がある。

【「ゴールデンカレー」スタンプのデザイン・プリントイメージ、「赤缶カレー粉」スタンプなど】