【書評】『アニータの夫』／坂本泰紀・著／柏書房／1870円

【評者】松尾潔（音楽プロデューサー・作家）

「アニータ事件」を憶えている人は多いはずだ。だが、どれほどの人がそれを正しく認識しているだろうか。公金14億円を横領した男と、妖艶な外国人女性。そんな単純化されたイメージだけが独り歩きしてはいないか。

例えば、横領犯の千田郁司はアニータと出会ったがために悪事に手を染めた――そう誤解されがちだ。だが実際には、横領は彼女と出会う以前から始まっていた。むしろ着服した公金があったからこそ、豪奢な「お大尽遊び」に興じることができた。

時代認識も曖昧だ。「バブルの頃の事件のひとつ」という記憶がぼくにはあったが、実際はバブル崩壊後の1997年に始まり、2001年末、逃亡先の東京都内で千田は逮捕されている。彼は将棋の元青森県アマ代表。裕福な家庭に育ち、首都圏の私大から英国留学も経験している。絵に描いた転落譚とは異なる背景がそこにある。現時点でもふたりが夫婦関係にあるという事実は衝撃的だ。

著者は朝日新聞記者として公判中の青森に20代で赴任。40代でデスクとなり、服役を終えた千田の手紙をきっかけに対面取材を始める。その語りを著者は「平成の青森を舞台にした日本昔ばなし」と表現する。青森の男とチリの女が交錯する、ピカレスクロマンの趣さえ帯びる。だが物語性の背後には、日本の公務員人事の歪さや緩さが横たわる。事件は個人の逸脱ではなく、制度の隙間から生まれたのではないかという問題提起が通底する。

もちろん千田の話だけで終わらせない。著者はついにはアニータ本人に会うべくチリへ飛ぶ。そこで見た現実が、本書を単なる事件回顧から社会の構造に迫る記録へと押し上げている。記憶しているつもりの事件ほど、ぼくたちは知らない。そして背景の「社会」も知らない。著者はその事実を静かに突きつける。堂々の初単著である。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号