2026年3月10日、東京大空襲と関東大震災の犠牲者を慰霊するため、東京都墨田区の東京都慰霊堂で執り行われた「都内戦災並びに関東大震災遭難者春季慰霊大法要」に出席された秋篠宮ご夫妻。小池百合子東京都知事や遺族ら多くの関係者が出席した。

【写真】紀子さまの弔意コーデの全身姿を見る。ほか、悠仁さまと“おそろい”コーデも

紀子さまは、グレーのセットアップをお召しになっていた。黒ではなく、グレーなどやや明るさのある落ち着いた色を選ぶだけで柔らかさが生まれ、厳粛な雰囲気のまま、重くなりすぎない上品な雰囲気を作ることができる。また、パールのネックレスやブローチなどを合わせることで、顔まわりが明るく見え、グレーの装いがより軽やかな印象になる。

グレーのシンプルなセットアップに帽子や手袋などの小物をプラスすることで、コーディネートに品格が加わる。黒い帽子は装い全体を、ほどよく引き締めるアクセントになり、丸みがあるデザインが、やわらかな雰囲気を保ちながら、きちんとした印象も与えている。

また、ジャケットの肩の形がはっきりしているデザインは、顔を小さく見せるなどスタイルアップ効果も期待できる。

落ち着いた色合いに小物を上品に合わせた紀子さまの装い。弔意を表しつつも柔らかな雰囲気を感じさせる着こなしだった。