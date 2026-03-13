タレントの藤本美貴（41）が、家族と乳搾りを楽しむ姿に反響が寄せられている。

2009年7月にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女を育てている藤本。

2026年2月に更新したYouTubeチャンネルでは、家族で訪れたハワイ旅行での貴重な水着姿を披露し、「ミキティの脚って昔からずっと綺麗！子どもたちにも遺伝してるみたいで羨ましい」「庄司家はプールでも色んな遊びができて最高だね」などと、話題になっていた。

2026年3月11日には庄司のInstagramに登場。家族で休日を満喫する様子を披露している。

庄司は「ミキティはどこに行っても楽しむ、それが良い なんなら子どもたちよりも楽しむ、それが良い 子どもたちも負けじと楽しむ、それが良い 牛の乳搾り、早めに行って先頭取って並んで良かった」とコメントしている。

藤本や子どもたちの楽しむ姿に、ファンからは「ミキティは本当に太陽みたいな人ですね」「思わず泣いてしまった」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）