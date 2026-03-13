タレントのぺえが、大ヒット恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』に出演していた中井大（ダイ）との“再会”に喜びを爆発。前回の共演を経て作品を完走したというぺえは、すっかり彼の虜になった様子で、熱い視線を送っていた。

3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

【映像】ダイのラブホロケ

今回放送されたのは、ラブホテルという密室で本音を語り合う人気企画「本音はベッドの上で」。ゲストには、ジェンダーレスクリエイターの聖秋流、レズビアンを公表しているグラビアアイドルの高峰じゅり、そして『ボーイフレンド』でカップル成立し「シュンダイ」として絶大な人気を誇る中井大が登場した。

VTRが始まると、ぺえは「前回ダイくんが来てくれた時は、私まだ『ボーイフレンド』見てなかったの」と告白。放送を機に一気見したことを明かし、「面白かった！ 今日もダイの話を聞けるのが楽しみ」と、身を乗り出して期待を寄せた。