TREASURE、全国7都市15公演にわたる新公演開催決定【『TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN』詳細スケジュール掲載】
グローバルボーイズグループ・TREASUREが、『TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN』を開催することを13日、発表した。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
TREASUREは、BIGBANGやBLACKPINKなどグローバルアーティストが所属するYG ENTERTAINMENTから、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリース。デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist Awards、MAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしてきた。
今回は、TREASUREのさらなる魅力を発信し、ファンとひとつになって楽しめる『TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN』の開催が決定。今回掲げる「THE STAGE」は、“ツアー”とは異なるアプローチで、歌唱あり、トークありとさまざまな企画を通して、TREASUREの多彩な一面を体感してもらうことをコンセプトにした特別公演となっている。TREASUREとTREASURE MAKER（ファンネーム）が、ひとつになる瞬間を存分に体感できる企画が目白押しとなっており、全国各地を駆け回る。
本公演は、7月8日、9日の大阪・大阪城ホールを皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡 A館、東京・有明アリーナまで、ツアーさながらの全国7都市15公演という圧巻のスケールで展開される。
【『TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN』詳細】
■大阪城ホール
2026年7月8日（水） 開場 17：30、開演 18：30
2026年7月9日（木） 開場 17：30、開演 18：30
■Kアリーナ横浜
2026年7月18日（土） 開場 17：00、開演 18：30
2026年7月19日（日）開場 17：00、開演 18：30
2026年7月20日（月・祝） 開場 14：00、開演 15：30
■GLION ARENA KOBE
2026年7月25日（土） 開場 17：00 、開演 18：00
2026年7月26日（日） 開場 14：00、開演 15：00
■IGアリーナ
2026年8月1日（土） 開場 17：00、開演 18：00
2026年8月2日（日）開場 14：00、開演 15：00
■サンドーム福井
2026年8月8日（土） 開場 15：00、開演 16：00
2026年8月9日（日）開場 14：00、開演 15：00
■マリンメッセ福岡 A館
2026年8月22日（土） 開場 17：00、開演 18：00
2026年8月23日（日）開場 14：00、開演 15：00
■有明アリーナ
2026年9月5日（土） 開場 17：00、開演 18：00
2026年9月6日（日） 開場 14：00、開演 15：00
