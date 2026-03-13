お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、現代社会では珍しい「財布を持たない」という驚きの私生活を明かした。

【映像】紅しょうが稲田の現金の持ち歩き方

3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

オープニングでは「お財布の日」にちなみ、MC陣が愛用財布を披露。RIHOが神田明神のお守り付きのルイ・ヴィトン、ぺえが「タイの大仏くらい濃い」と豪語する全面ゴールドのフェンディの財布を紹介するなか、稲田は「私マジで財布持ってなくて」と切り出した。「ちっちゃいカバンを買うのがめっちゃ好き」という稲田が取り出したのは、黒いハート型のポシェット。その中身を確認すると、仕切りも何もなく千円札やカードがそのままバラバラに詰め込まれており、ぺえも「うわ、本当だ。まんま入ってんだ」と絶句した。

さらに、リアルな所持金をチェックする流れになると、稲田はバッグの中から現金を数え「2万9千円」と発表。ぺえの「2万円くらい」、RIHOの「5千円」という数字と並び、三者三様の金銭事情が浮き彫りとなった。