MY FIRST STORY・Hiro×CONVERSEコラボスニーカーが登場 こだわり詰まったブラック＆ホワイトモデル
ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・HiroとCONVERSEのコラボレーションスニーカーが登場。26日よりシュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ『kutsu.com』で発売される。価格は1万780円。
【動画】MY FIRST STORY・Hiro×CONVERSEコラボスニーカー インタビュー動画
本コラボレーションモデルは、カラーリングからステッチの色、織ネームのデザインなど細かなところにまでHiroの感性が落とし込まれている。Hiroは、自らが主宰するファッションブランド・RULE THE FATEのクリエイティブディレクターも務めており、そんなHiroのこだわりが詰まったモデルとなっている。
ブラックモデルは、ブラックで統一されたボディにホワイトのステッチがアクセントの効いた一足。アッパー内側に“GrayTruth”のメッセージが刻印されたモノトーンデザインとなっている。
ホワイトモデルは、ベージュとのカラーリングで、ナチュラルな印象に仕上げられた。アッパー内側に刻印されたメッセージは“SoftCrown”。両モデルともにセットになっている替え紐も、Hiroのこだわりのポイントだという。
購入者特典として全員にオリジナルドローバッグをプレゼントするほか、Hiroのサイン入りTシャツやポスターといった限定レアグッズが当たるキャンペーンも実施される。
Hiroが本コラボレーションモデルへのこだわりを語るインタビューも公開中だ。
