「モーニング娘。」の元メンバーでタレントの田中れいな（36）が、1歳の我が子が写る貴重な写真を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】田中れいな、1歳我が子との貴重な親子ショット（複数カット）

2024年7月に結婚と妊娠を発表し、この年の11月には第1子が誕生したことを報告していた田中。Instagramではプライベートについて発信していて、我が子との初めてのクリスマスを過ごす様子や「全部同じ色になってしまった…」とつづった手作りの離乳食などを公開してきた。

田中れいな、我が子が写る貴重な写真を公開

2026年3月12日の更新では「#癖強い寝方」とハッシュタグを付け、「私の顔の上に足置いて、安心するのか熟睡しております。ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください」と子どもの足が写る自撮りショットを披露している。

田中の投稿にファンからは、「ママれーなだ。改めて感動」「可愛すぎる。子どもちゃんも大きくなったね」「この投稿見るまで、すっかりママだってこと忘れてました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）