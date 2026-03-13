高市首相が体調不良の様子を見せ、文部科学大臣が不倫報道で追及を受けた、12日の衆議院予算委員会。予算案の審議を巡り、攻防が繰り広げられました。野党側は審議時間の不足を訴えましたが、13日に衆院通過の見通しです。参院ではどうなるのでしょうか？

■首相は風邪の疑いで治療…公務を欠席

「本日はこれにて散会いたします」。7時間に及んだ12日の衆議院予算委員会。議員が続々と立ち上がる中、高市首相は椅子に座ったまま動きません。片山財務大臣が顔をのぞき込む様子も見られました。小泉防衛大臣らに見守られながら委員会室を後にしました」

「首相官邸によると、首相は予算委員会の後、風邪の疑いで治療を受けました。そのため、この日夜に予定されていた中東諸国の大使との夕食会などは欠席となりました」

■不倫報道で追及を受ける文科相

来年度予算案の年度内成立を目指し、衆議院での審議が山場を迎える中、追及されたのは松本文部科学大臣に関する不倫報道でした。

中道の早稲田副代表

「文春の報道が出ました。大臣のお考え、判断を伺いたいと思います」

12日発売の週刊誌で、大臣就任前に既婚女性と不倫関係にあり、議員会館の自室に招くなどしたと報じられていました。

松本大臣

「まずは皆さま方にお詫（わ）びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。本件報道された内容は現在の話ではなくて、過去の話であります」

■「議員会館を案内して意見交換」

事実関係を大筋で認めた松本大臣。議員会館に招いたことについては、こう釈明しました。

「残念ながら議員会館に当該女性が来たかどうかの記録というものは残っておりませんが、いらっしゃったのは事実であります。議員会館を案内させていただいて、意見交換、普通にお話をさせていただいた」

「規則に違反するようなことはない」と否定した上で、大臣の職を続投する考えを示しました。

高市首相は「松本大臣には文部科学行政のスペシャリストとして、就任をお願いいたしました。仕事でしっかりと返してほしい」と答えました。

■野党側は審議時間の不足を指摘

一方で与野党が攻防を繰り広げたのは、来年度予算案の審議日程についてです。野党側は「質・量ともに充実した予算審議は必要不可欠」（中道の階幹事長）と、審議時間の不足を指摘しました。

高市首相は「国民の皆さまの生活に支障を生じさせないよう、（来年度予算案を）年度内に成立させていただけますように、私どもも国会での審議に誠実に対応しております」と答えました。

■審議時間、2000年以降で最短か

あくまで年度内の成立にこだわる高市首相。与党側の強気な進め方に野党側は反発し、審議が1時間ほど中断する場面もありました。

中道の長妻予算委筆頭理事は「明日予算委員会を打ち切ることが（予算）委員長の独断・職権で決められた」。委員長の権限で、予算委員会では13日に最後の質疑が行われることが決定しました。

衆議院によると、予算委員会では例年70〜80時間程度の審議が行われてきましたが、今回の審議時間は59時間となる見込みで、2000年以降で最も短くなります。

■「与野党の議論の積み重ねが崩壊」

数の力を背景に強硬姿勢を貫く与党。

ある野党議員

「高市首相の暴挙はあり得ない。先人たちの与野党の議論の積み重ねを崩壊させることになる。国会の機能の崩壊だ」

与党側は13日に本会議を開き、予算案を衆議院で通過させる構えです。

■衆院通過へ…参院の与党は過半数割れ

藤井貴彦キャスター

「予算案を13日に衆議院で通過させるべく、自民党はものすごい勢いで委員会審議を進めている状況ですね」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「野党は反発していますが、衆議院では自民党は多数を占めているので、このまま押し切ることになりそうです。ただ参議院では与党は過半数割れしているので、どうなるかということで注目されているのがチームみらいです」

「参議院では与党で過半数（124議席）まで4議席足りません。ただ、無所属だけれども自民党に賛成することが見込まれる議員が3人います。あと1人ということで、参議院議員であるチームみらいの安野党首の対応が注目されています」

「チームみらいは衆議院では予算案に反対する見通しですが、安野党首は『みらいが求めている高額療養費制度の維持などで進展があれば、衆参で対応が分かれる可能性はある』と話しています」

（2026年3月12日『news zero』より）