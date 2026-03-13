櫻坂46大園玲、透明感＆まっすぐな瞳で魅了「EX大衆」表紙登場【独占カットあり】
【モデルプレス＝2026/03/13】櫻坂46の大園玲が、3月16日発売の月刊アイドル誌「EX大衆」4月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。【独占カットあり】
【写真】櫻坂46大園玲、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ
3月11日に14thシングル「The growing up train」を発売し、４月11日〜12日には国立競技場（MUFGスタジアム）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を控える櫻坂46。二期生としてグループを引っ張る大園が本誌に登場する。
今回は「大園玲」という唯一無二のアイドルが持つ固有の美に焦点を当てて撮影。さまざまな情報をおさえ、シンプルに誠実に、大園の美しさを切り取った。真っ白な空間または暗転した空間の中、自然光に照らされた神々しい大園を見ることができる。
ロングインタビューでは、最新シングルや国立競技場でのライブの話のほか、二期生の関係性や1人旅について、さらに「1日が終わって“いいことがあったな”と喜べる理由のひとつが自分でありたい」と語る自身について、などミステリアスな一面を持つ大園にまた1歩近づける内容が掲載される。
同号では中面に「The growing up train」で早くも選抜に選ばれた四期生の佐藤愛桜の撮りおろし＆インタビュー、さらに谷口愛季さん＆中嶋優月、浅井恋乃未＆中川智尋の対談など、合計30ページという櫻坂46特集号となっている。（modelpress編集部）
◆大園玲「EX大衆」表紙登場
◆大園玲、二期生の関係性明かす
