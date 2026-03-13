Snow Man向井康二、なにわ男子・大橋和也とのプライベート明かす「最近趣味できちゃって」
【モデルプレス＝2026/03/13】Snow Manの向井康二が、3月12日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に渡辺翔太とともに出演。最近始めた趣味を明かした。
【写真】なにわ男子・大橋和也「それスノ」向井康二との共演ショット
休みが話題にのぼった際に「休暇も蓄える時間ということですから」と渡辺が口にすると、向井と渡辺は「俺今それやからね」「私もです」と口々に現在グループ仕事しかしていないと告白。向井は「最近趣味できちゃって。最近テニス始めちゃって」と新たにテニスを始めたことを明かし、「テニス大橋和也と行った。球ばっか打ってますよ、テニスも行ってゴルフも行って。元々軟式してたんで、硬式始めてみようかって」となにわ男子の大橋和也や仲の良いカメラマンらとプライベートでテニスに行ったことを振り返った。
そして、向井は「この間大変やった」と切り出し、「テニスコート行ったら小さい子しかいないのよ。大変よ、バレたら。『マッサマンがテニスしてるよ』ってなっちゃうから。もう声を出さずに…」とフジテレビ系「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（毎週土曜日19時〜）で自身が扮するマッサマンの子どもたち人気のすごさゆえの大変さを語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子・大橋和也「それスノ」向井康二との共演ショット
◆向井康二、最近始めた趣味を明かす「大橋和也と行った」
休みが話題にのぼった際に「休暇も蓄える時間ということですから」と渡辺が口にすると、向井と渡辺は「俺今それやからね」「私もです」と口々に現在グループ仕事しかしていないと告白。向井は「最近趣味できちゃって。最近テニス始めちゃって」と新たにテニスを始めたことを明かし、「テニス大橋和也と行った。球ばっか打ってますよ、テニスも行ってゴルフも行って。元々軟式してたんで、硬式始めてみようかって」となにわ男子の大橋和也や仲の良いカメラマンらとプライベートでテニスに行ったことを振り返った。
◆向井康二「マッサマン」人気ゆえの大変さを告白
そして、向井は「この間大変やった」と切り出し、「テニスコート行ったら小さい子しかいないのよ。大変よ、バレたら。『マッサマンがテニスしてるよ』ってなっちゃうから。もう声を出さずに…」とフジテレビ系「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（毎週土曜日19時〜）で自身が扮するマッサマンの子どもたち人気のすごさゆえの大変さを語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】