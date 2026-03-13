ココリコ遠藤の妻、長男の“銀賞受賞”書き初め公開「上手でびっくり」「名前も素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/13】お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・雅美さんが、3月12日までに自身の公式ブログを更新。長男・空楽（そら）くんの書き初めを公開した。
【写真】54歳吉本芸人の妻「上手でびっくり」長男・空楽（そら）くんの書き初め作品
まさみさんは「立派」と題し、長男の書き初めを投稿。「習字はたまに習い事でやっていたけど 書き初めははじめて」「学校で はじめて書き初め書いてきた時」と説明し、丁寧に書き上げられた書き初めが2枚並んだ写真を公開した。「先生に習いに行って バランスとかを習ってからは家でひたすら練習」と書き初め大会本番まで練習に熱心に取り組む長男の姿を収めた写真を披露しつつ、「『ママって細かくてうるさいから もぅ教えなくていいから！自分でやるから』って、怒ってた」と自宅での様子も紹介している。
最後に「学校での書き初め大会での仕上がり！！」と記し、力強い筆使いで書かれた迫力のある書き初めを披露。「練習する前と比べると本当に成長したなぁーって感じたし 意外に上手くて感動」「銀賞をもらうことができました」と報告した。「普段はめちゃくちゃ字が汚い長男君」と明かし、「普段から綺麗に書けばいいのに…それは、やらないのよ」と吐露している。
この投稿は「努力家ですごい」「力強くて立派な字」「上手でびっくり」「成長に感動する」「名前も素敵」と反響を呼んでいる。
遠藤は2002年、タレントの千秋と結婚し長女を授かるが2007年に離婚。2015年12月、タレントの関根勤の元マネージャーの女性・雅美さんと再婚し、2016年に長男・空楽くん、2017年に次男・歌楽（うた）くんが誕生した。（modelpress編集部）
