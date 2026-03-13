青海ひな乃、SKE48選抜復帰の勢いそのままに『FLASH』グラビアに登場！タイでの激動と成長を語る

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

待望の選抜復帰！SKE48青海ひな乃が『FLASH』でグラビア披露

昨年9月にグローバルユニット『Quadlips』を卒業し、SKE48に復帰した青海ひな乃。この3月に待望の選抜復帰を果たした彼女が、3月10日発売の『FLASH』にグラビアで登場した。

インタビューでは、活動拠点だったタイでの苦労や、現地の人の優しさに触れて心が動かされた経験を語っている。

【プロフィール】

青海ひな乃（あおうみ・ひなの）

25歳 2000年11月2日生まれ 愛知県出身 T163

2018年12月にSKE48第9期生オーディションに合格。30thシングル『絶対インスピレーション』ではシングル表題曲のセンターに選ばれるなど、SKE48の中心として活躍。2023年10月には48グループ初のグローバルユニット『Quadlips』に日本からのメンバーとして加入。2025年9月30日をもって同グループの活動を終了。10月1日よりSKE48としての活動を再開。36 thシングル『サンダルだぜ』で待望の選抜メンバーに復帰。

そのほか最新情報は、公式X(@a_hinano_48)、Instagram（@aoumi_00）にて

