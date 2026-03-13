【自分とは何か】「五蘊（ごうん）」はすべて空。般若心経が解き明かす自己の正体

照見五蘊皆空（しょうけんごうんかいくう）

多くの宗教・哲学の根本的なテーマに「自己の究明」があります。〈私〉とは何か。自明のようですが、難しい問題です。自明のように思えるのは、通常は自分と他人を混同はしないからでしょう。「私が私である根拠」はどこにあるのでしょうか。

その根拠とされるのが「五蘊（ごうん）」です。蘊は難しい字ですが蘊蓄（うんちく）の蘊で、「蓄える、奥深い」などを意味します。仏教では、〈私〉という主体を構成する基本要素というような意味で使います。

最上階で得た「皆、空なり」というヴィジョン

「五蘊（ごうん）」とは？自分を構成する5つの基本要素

自分を自分たらしめているのは、「体がある」「感覚がある」「イメージを持つ」「深層意識がある」「判断をする」という五つだと、観自在菩薩は思い至りました。これが五蘊で、般若心経ではそれぞれ「色（しき）」「受（じゅ）」「想（そう）」「行（ぎょう）」「識（しき）」として登場します。

観自在菩薩が到達した「五蘊皆空」の二段構えの悟り

「五蘊皆空」は、普通に読めば「（自分を構成する）五蘊は皆、空なり」です。しかし、原典によれば、まず「（我が身は）五蘊である」と見極め、次に「それらは空である」と見極めたのです。同じように思えますが、大きな違いです。

先ほどの４階建てのたとえでいえば、「（我が身は）五蘊なり」までは、舎利子のフロアでも到達しています。そこから１階登った最上階で得られるヴィジョンが「皆、空なり」だったのです。

なぜ「空」は積極的な言葉なのか？空しさの先にある肯定のヴィジョン

「空」は、後ほど述べていきますが、般若心経の、そして仏教のきわめて重要な言葉です。ここでは、それは「〝空しい〟などという否定的・消極的な言葉ではなく、限りなく肯定的・積極的な言葉」だということだけ述べておきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。