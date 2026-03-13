DX270

MUSINは、iBasso AudioブランドのDAP「DX270」を3月20日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は207,900円前後。発売に先駆け、3月13日より予約受付を開始する。

完全新規開発のR2Rハイブリッドデコード技術「R2R Ultra」を搭載し、独自のスタイルを確立したというDAP。出力端子は4.4mmバランスヘッドフォン/ライン、3.5mmシングルエンドヘッドフォン/ライン、3.5mm同軸、USBデジタル。

「20bit R2R+4bitストリングDACのハイブリッドR2Rアーキテクチャ」を採用し、フルバランス8ch完全差動回路、FPGA Master3.0テクノロジーとハードウェア抵抗補償ネットワークを組み合わせた。

DNRは130dB超過、THD+Nは-97dBを上回るフラッグシップクラスの性能を実現しながら、R2Rデバイス特有の信号がゼロを通過する際の歪み(ゼロクロス歪み)問題を一掃。微小な信号でも安定した線形性を確保し、完璧に近い直線性(リニアリティ)を実現した。同社はこの技術体系全体を「R2R Ultra」と呼んでいる。

iBassoが長年蓄積してきたアルゴリズムをベースに開発したオーディオマスター「FPGA-Master3.0」を搭載。LUTロジックユニット数はバージョン2.0の7.5倍とした。

SoCから直接データを要求することができ、2つの超低ノイズAccusiliconフェムト・クロック水晶発振器により、完全に同期されたシングルクロックソースを構築。ナノ秒精度の制御とジッターの最小化を実現し、デジタル信号をソースから純粋な状態に保つ。

独自開発FPGAアルゴリズムと、ハードウェアスイッチング抵抗補償ネットワークがデュアルでデコードをサポート。補償ネットワークは合計76個の精密抵抗で構成。デコード演算精度を大幅に向上し、ダイナミックレンジの拡大と歪み低減を実現。「このソフトウェア＋ハードのシナジーによって、R2R Ultraデコードは従来のR2Rの性能上限を突破している」という。

DC 12V電源に接続することでアナログ回路の電圧が±8Vから±12Vに上昇。「Super Gain Mode」が有効になり、最大1,575mW+1,575mW@32Ωの出力を実現した。フルサイズのヘッドフォンや高インピーダンスヘッドフォンも容易に駆動できる。

USB DAC機能も搭載。PCやスマホと接続して、高品位なサウンドと超低遅延を実現。映画や動画コンテンツ、ゲームユースでもフラッグシップサウンドを楽しめる。

OSはAndroid 13。SoCはSnapdragon665。メモリ容量は4GB、ストレージ容量は128GB。最大2TBまでのmicroSDカードに対応する。連続再生時間は最大13.5時間。充電時間は約2～3時間。

Bluetooth 5.0準拠で、受信はAAC、SBCに対応。送信はaptX、aptX HDもサポートする。

外形寸法は約136×73.5×19mm(縦×横×厚さ)。重量は約265g。12V電源ケーブル、充電用USB-Cケーブル、同軸デジタルケーブル、専用レザーケース、スクリーンプロテクターなどが付属する。

【音声仕様】 3.5mmシングルエンドヘッドフォン出力出力レベル：3.7Vrms(12V DC入力時)、3Vrms (バッテリー駆動時)出力電力：416mW+416mW@32Ω、THD＜0.1%(12V DC入力時)周波数特性：10Hz-40kHz(-1dB)S/N比：122dBダイナミックレンジ：122dBTHD+N：-91dB(A特性, 600Ω負荷時)4.4mmバランスヘッドフォン出力出力レベル：7.3Vrms(12V DC入力時)、6Vrms(バッテリー駆動時)出力電力：1,575mW+1,575mW @32Ω、THD＜0.1%(12V DC入力時)、1,050mW+1,050mW@32Ω、THD＜0.1%(バッテリー駆動時)周波数特性：10Hz-40kHz(-1dB)S/N比：128dBダイナミックレンジ：128dBTHD+N：-95dB(A特性, 600Ω負荷時)4.4mmバランスライン出力出力レベル：4Vrms(DACHighGain)、3Vrms(DACLowGain)周波数特性：10Hz-40kHz(-1dB)S/N比：130dBダイナミックレンジ：130dBTHD+N：-97dB(A特性、200kΩ負荷時)同軸デジタル出力PCM：384kHzDoP：DSD128