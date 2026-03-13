通貨オプションボラティリティー　ドル円1週間物1カ月ぶり高水準

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.23　9.92　9.65　9.61
1MO　9.81　7.84　8.61　8.09
3MO　9.77　7.39　8.76　7.95
6MO　9.76　7.28　8.88　8.01
9MO　9.81　7.31　8.96　8.13
1YR　9.71　7.30　8.99　8.13

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.11　14.47　10.04
1MO　9.12　11.39　8.40
3MO　9.41　10.69　8.17
6MO　9.60　10.50　8.22
9MO　9.71　10.46　8.31
1YR　9.68　10.31　8.27
東京時間10:45現在　参考値

ドル円1週間物ボラティリティは先月13日以来1カ月ぶり高水準。

有事のドル高進行や日本の為替介入、米イラン戦争のヘッドラインによって引き起こされる相場乱高下が警戒されている。来週は日米欧英など主要国の政策金利発表も予定されている。