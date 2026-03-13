アユートは、韓国発のゲーミング関連製品に特化したアクセサリーブランド・LEPIC GAMING(ルピックゲーミング)の国内輸入代理店契約を締結。ブランド第1弾製品として、Nintendo Switch 2用のハードカバーケース「PITAシリーズ」を近日リリースする。

Nintendo Switch 2用のハードカバーケース「PITAシリーズ」

LEPIC GAMINGは、韓国レザーアクセサリーメーカー・Dignisが2026年に新たに立ち上げた、ゲーミング関連製品に特化したアクセサリーブランド。ブランド名にある「LEPIC」は、“Legendary”と“Epic”を組み合わせた造語で、ゲーマーが憧れる最高ランクを意味するという。

「Extraordinary Utility（非日常レベルの実用性）」というブランドの思想に則り、単なる機能追加ではなく、複数の価値を一つのプロダクトに統合するマルチファンクショナル設計を追求し、手にした瞬間に直感的な使いやすさを感じられる体験を提供するとのこと。

なお、既に日本国内で展開されているLEPICブランドは、同じくDignisが有するオーディオアクセサリーブランドで、こちらはピクセルが日本国内正規代理店となっている。アユートはゲーミング関連アクセサリーに特化したLEPIC GAMINGブランドのみの日本国内正規代理店となる。