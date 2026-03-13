働き方改革が進む今、テレビ業界でも「家族優先」の働き方が広まっている。卒業式シーズンを迎えた１３日、家族の行事に参加することを理由に２人のアナウンサーが生放送を早退・欠席した。ネット上では「いい時代だ」「素敵」と、プライベート尊重を支持する声が集まっている。

この日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・前８時）では、番組レギュラーで実況担当の赤荻歩アナウンサーが欠席。代打として熊崎風斗アナが登場した。熊崎アナは「きょうは先輩の赤荻アナウンサーがですね、ご長男の卒業式ということで。おめでとうございます」と赤荻アナの欠席理由を明かし「代わりに、私も３人の父でありますＴＢＳアナウンサー熊崎風斗が担当します」と自己紹介した。

ネットは「ちゃんと子どもの卒業式にお休みできてる！いい時代になったね！！」「息子さんの卒業式のためお休みってすごくいい。人生に何度もない晴れの日は仕事よりぜひ優先してほしい」と好感。昨年の「好きな男性アナウンサーランキング」で２位にランクインし知名度も急上昇中の赤荻アナ。家族を優先する働き方を堂々と示した。

そしてＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）では、ＭＣの鈴木奈穂子アナウンサーが途中退席した。この日は朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）のヒロイン女優・郄石あかりがゲスト。番組がスタートして１時間がたった９時１６分、ＭＣの博多大吉が「この後は映画のコーナーに郄石さんにお付き合いいただきますけれども、実はきょう、鈴木さんが、ここまでなんです」とアナウンス。鈴木アナは「すみません、ちょっと…家族の行事に参加する予定がありまして」と理由を明かし、「郄石さん、すみません。このあとも２週間、楽しみに『ばけばけ』見ます」と、隣に座る郄石に何度も頭を下げた。

ネットは「途中退室はめずらしいな」と驚きながらも、「お子さん卒園とかかな？？」と想像。「家族の行事で番組早退できるの良い時代だ」「鈴木アナ家族の行事！素敵！！」「こういうの初めて見たけど、いいと思うー！」と、鈴木アナのワークライフバランスを支持する声が集まった。

近年の芸能界で広がる「家族優先」の働き方。昨春も４月７日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）で、ＭＣを務める「ハライチ」の澤部佑が息子の入学式のため約１時間遅れで生放送に登場し、話題を集めた。