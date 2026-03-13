タレントの若槻千夏が、自身の家庭で徹底されていたという教育方針を明かし、スタジオを騒然とさせた。

【映像】若槻千夏が親から禁じられた行為

3月12日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストとして俳優の眞栄田郷敦と若槻千夏が登場した。番組では「ホワイトデーの贈り物」をテーマに、手作りプレゼントの是非について熱い議論が交わされた。

山里から「手作りのものをプレゼントしたことはあるか」と振られた若槻は、「私、親に『手作りは絶対するな』って育てられてるんですよ」と告白。これには山里も「どういう教育？」と疑問を投げかけた。

若槻によると、そのルーツは小学校時代にまで遡るという。バレンタインなどで手作りお菓子を作りたいと母親に相談したところ、「溶かして固めるだけでしょ？ って言われたんですね。それだったら、買ってあげたほうが絶対に美味しい」と真面目に諭されたというのだ。

この徹底して合理的な教育は兄にも浸透していたようで、若槻は「兄も、もらった手作りのものは家で食べてなかった」と暴露。眞栄田は思わず「アニキ！！」と天を仰ぎ、スタジオは爆笑に包まれた。