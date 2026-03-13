鈴木奈穂子アナ『あさイチ』途中退席 理由を説明 高石あかりに謝罪も
NHKの情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）でMCを務める博多華丸・大吉と鈴木奈穂子アナウンサーが13日、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主人公・トキ役を演じる俳優の高石あかりをゲストに迎え、番組を進行した。
番組冒頭、高石のあいさつを受けた大吉は「当然ですけど、現代っ子なんだね。ずっと我々、おトキちゃん、おトキちゃんと言ってたから、ああ、今風なんだな。髪型とか」と笑顔でコメント。作品の役柄との印象の違いに驚いた様子を見せた。
鈴木アナも「かわいいお洋服」と高石の衣装を称賛。これに高石は「ちょっとだけおしゃれにさせていただきました」と笑顔で答え、大吉は「すごいね、役者さんはね」と感心した様子だった。
番組が始まって約1時間後には、大吉が「この後は映画のコーナーに高石さんにお付き合いいただきますけれども、実はきょう、鈴木さんがここまでなんです」と説明。鈴木は「すみません、ちょっと…家族の行事に参加する予定がありまして」と途中退席の理由を明かした。
さらに鈴木は、隣に座る高石に向かって「高石さん、すみません。このあとも2週間、楽しみに『ばけばけ』見ます」と何度も頭を下げ、スタジオを後にした。番組はその後も大吉らが進行し、高石は映画コーナーなどに出演してトークを続けた。
