「治療法がない」と告げられた老犬、突然の下半身麻痺で歩行困難に…ペット整体師の手技で驚きの回復

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

3月13日（金）放送の同番組では、「レアワンみ〜っけ！特別編」や「ペット整体 第3弾」などを紹介する。

【写真】日本にわずか11頭しかいない超レア犬種「ボーダーテリア」

今回もいぬコメンテーターは、つるの剛士。愛犬のアグちゃんと宅配業者とのほのぼのとしたエピソードを公開する。

◆日本にわずか11頭の超希少犬

珍しい犬種を調査する「レアワン」企画は、4700頭のワンちゃんが集結したビッグイベントに潜入する。

そこで出会ったのは、日本での登録数がわずか11頭という超レア犬種「ボーダーテリア」。120年以上の歴史を持つこの犬種の独特で切ない表情の魅力に迫る。

よろいのように硬い毛を抜く特殊なトリミングや、先住犬をかいがいしくお世話する仲間思いな一面など、知られざる生態を徹底調査する。

◆名医も驚がく！驚きの復活術

シリーズ第3弾となる今回は、突然の下半身麻痺で歩けなくなった16歳のパピヨンに密着する。

獣医師から「治療法がない」と告げられ絶望的な状況のなか、わらにもすがる思いで訪れたのは、再生医療の名医も認めるペット整体院。

原因は足ではなく「首の骨のズレ」にあった!? 整体師の手技によって、自力で立ち上がれなかった老犬が再び散歩へ出かけるまでの、2カ月間にわたる驚きの回復劇を追う。