4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』のIMAXポスタービジュアルが公開された。

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠らが共演に名を連ねている。また、主題歌にはSnow Manの新曲「BANG!!」が起用された。

公開されたIMAXポスタービジュアルには、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退した後に営んでいる「坂本商店」のエプロンを身に纏った、目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”の姿が写し出されている。一人二面性を持つ坂本の元・最強の殺し屋としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAXのロゴごとスクリーンを打ち破るようなダイナミックで躍動感あふれるデザインに仕上がっている。（文＝リアルサウンド編集部）