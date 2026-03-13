歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。「美濃を獲れば天下は半ば手に入ったも同然」と言われた戦略の要地、美濃。その美濃を、織田信長はいかにして手に入れたのか？鍵を握ったのは、稲葉良通、安藤守就、氏家直元、「美濃三人衆」と呼ばれる三人の国人領主たちでした。『豊臣兄弟！』第9回で描かれた通り、斎藤龍興から織田信長についた彼らの行動は「裏切り」だったのか、それとも戦国を生き抜くための合理的選択だったのか？今回は、彼らの事情を読み解いていきましょう。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）

美濃（現在の岐阜県南部）という国の特殊な事情

今回は、美濃の領主・斎藤龍興が、なぜ家臣である美濃三人衆に見限られたのか、その背景をわかりやすく整理してみたいと思います。

美濃国は現在の岐阜県南部にあたり、室町時代には守護の土岐氏が支配していました。しかし戦国期になると守護の力は衰え、各地の国人（在地の小領主）たちが台頭します。

この「国人勢力が強い土地」に乗り込み、武力で支配を確立したのが斎藤道三でした。

これまで斎藤道三は、一介の油売りから身を起こして美濃を掌握した、下剋上大名の代表のように言われてきましたが、近年の研究では、美濃の掌握は道三一人の力ではなく、道三の父の長井新左衛門尉と親子2代で成し遂げたものだ、ということがわかってきています。

とはいえ、美濃の守護の土岐氏を追放し、新たに美濃の主となった斎藤道三は、もともと外来の支配者であり、国人たちの心からの支持を得ていたわけではありません。

その反発が噴き出したのが、息子の斎藤義龍による父殺し、いわゆる「長良川の戦い」です。

道三が武力と恐怖によって国人たちを支配していたのに対し、息子の義龍は強引な父親のやり方を改め、美濃の国人たちが納得できるような支配体制を整えていったため、多くの国人たちの支持を得ることができ、父の道三を討ち滅ぼせたというわけです。

さらに義龍は、信長と2度戦って2度とも勝っており、美濃の国人たちにとっては頼れる領主でもありました。

ところが永禄4年（1561）、義龍が33歳で急死してしまい、跡を継いだのがわずか14歳の龍興でした。

