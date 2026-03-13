「泣けてくる」「素敵すぎ」主役は選手だけじゃない――Jリーグが公開した“裏方に光”の動画に大反響「感謝しかありません」

「泣けてくる」「素敵すぎ」主役は選手だけじゃない――Jリーグが公開した“裏方に光”の動画に大反響「感謝しかありません」