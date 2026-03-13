「泣けてくる」「素敵すぎ」主役は選手だけじゃない――Jリーグが公開した“裏方に光”の動画に大反響「感謝しかありません」
Jリーグが公開した動画が、多くのファンの心を打っている。３月12日、公式Xで投稿された映像は、ピッチで戦う選手ではなく、リーグを支える“裏方”にスポットを当てた内容だ。
投稿には「YOU ARE THE J.LEAGUE ALL-STAR ピッチに立たない 全てのスターティングメンバーへ Jリーグを、クラブを愛し、支えてきた。あなたこそが、Jリーグが誇るスターです」とのメッセージが添えられている。
動画では、スタジアム運営スタッフやボランティア、スタジアムの芝を管理するグラウンドキーパー、ピッチリポーター、クラブのキットマネージャーなど、試合の舞台を支える人々の仕事ぶりを紹介。観客が楽しむ試合の裏側で、多くの人がそれぞれの役割を担い、リーグを支えている姿が映し出されている。
映像の最後には「ピッチに立たないすべてのスターティングメンバーへ。あなたこそがJリーグが誇るスターです。この場所をともに作り上げるすべての人たちに感謝を伝えよう。その人がいなければホイッスルは鳴らない」との言葉で締めくくられた。
この投稿にはファンからも大きな反響が寄せられ、「感動」「泣けてくる」「素敵すぎ」「感謝しかありません」「大好きなJリーグをいつも支えてくれてありがとう」といった声が続々と上がっている。
華やかな試合の裏側でリーグを支える人々へ光を当てた今回の動画は、改めてサッカーを支える多くの存在の大切さを感じさせるものとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ピッチに立たないスタメンへ」Jリーグの感謝動画
