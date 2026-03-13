サヨナラ制服。乃木坂46小川彩が表紙を飾る『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』表紙＆裏表紙＆特典ポストカード絵柄解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「卒業」をテーマにした写真集クオリティのグラビア＆インタビューマガジン『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』が、3月24日に発売。乃木坂46の小川彩が登場する表紙画像が解禁され、裏表紙絵柄と特典ポストカード絵柄も公開された。

■“今しか見られない”奇跡が詰まった1冊

『B.L.T.graduation2026』は「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。

表紙に採用されたのは、乃木坂46の小川彩がイヤーマフに手をあててこちらを見つめる姿がなんとも可愛らしいカット。3年前、中学卒業時にも同誌で表紙を飾った小川だが、その頃からの成長を感じさせつつも彼女らしいあどけなさも残っており、少女と大人の狭間にある美しさが表現された表紙となった。

裏表紙には、私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の仲良し同級生トリオで顔を寄せ合うカットを採用。彼女たち3人と、同じ教室で学校生活を過ごしていたかのような気持ちにさせる裏表紙に仕上がった。

グラビアは、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットが満載。同じ時間を過ごしているような臨場感やセンチメンタルな雰囲気のなかで魅せる、アイドルたちの煌めく笑顔と切ない表情が印象的だ。 さらには、自身の学校生活やこれからの目標、プライベートについても赤裸々に語ったインタビューもたっぷりと掲載。まさに“今しか見られない”奇跡が詰まった1冊となっている。

そして、ポストカード特典も決定。対象法人にて『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』を購入した人にポストカードを1枚プレゼント。さらに、3月6日17時～4月30日23時59分までに購入した人の中から抽選で特典1種につき5名に、直筆サイン入りポストカードを追加で1枚プレゼントされる。

※直筆サイン入りポストカードとサインなしポストカードの絵柄は同じ。

メイン写真：PHOTO BY 細居幸次郎

■乃木坂46・小川彩／高校卒業

表紙・巻頭を務めるのは、乃木坂46・小川彩。乃木坂46の5期生の最年少として中学生の時にグループに加入した彼女も、ついに高校卒業へ。6期生という後輩が入り、よりいっそう魅力が増してきた彼女の今を“ピュア”に収めるべく、白を基調とした落ち着いた部屋で何気ない姿や公園でトランポリンでかわいく跳ねる姿など、飾らない彼女の“今”を撮り下ろした。

■川端晃菜（乃木坂46）／中学卒業

中面には、グループ最年少の中学3年生、6期生の川端晃菜が登場。中学生らしからぬ、大人びた美しい顔立ちを持つ彼女の記念すべき初ソログラビアとなった。撮影では、思うままに髪を可愛くアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現した。ほかにも、元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする様子なども撮影しており、微笑ましい瞬間をたくさん詰め込んだ。

■風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）／高校卒業 ※裏表紙

裏表紙・巻末を務めるのは、私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の高3トリオ。撮影のテーマは「学校生活の思い出をもう一度」。運動会の種目（パン食い競争・お玉リレー競争）をやってみたり、宿泊研修かのように皆で布団にくるまってみたり、屋上ではしゃいでみたり…。えびちゅうの3人にしか出せないわちゃわちゃ感が満載のグラビアとなっている。

■『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』ラインナップ

表紙：小川彩（乃木坂46）

裏表紙：風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）

川端晃菜（乃木坂46）

中川智尋（櫻坂46）

八木仁愛（僕が見たかった青空）

涼海すう（高嶺のなでしこ）

白鳥沙怜（AKB48）

■書籍情報

2026.03.24 ON SALE

『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』

