嵐の公式SNSが更新され、新曲「Five」のSpotify広告が渋谷各所で放映されていることを報告。ラストライブツアー開幕を目前に控え、街中に登場した巨大ビジョンが注目を集めている。

【画像＆動画】嵐の巨大広告が渋谷に登場／二宮和也のラストツアー関連投稿／嵐「Five」ジャケット写真＆MV

■渋谷の街に嵐の巨大広告が登場！

投稿では、スクランブル交差点周辺や渋谷MODI前などに掲出された大型ビジョンの写真が公開され、街の中心に嵐のアーティスト写真が大きく映し出される印象的な光景が収められている。

5人はベージュやブラウンを基調とした落ち着いたカラーのジャケットスタイルで登場。ナチュラルな色味で統一された上品なファッションが、大人の雰囲気を感じさせる仕上がりとなっている。

嵐は5月31日で活動を終了することを発表しており、ラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』が、3月13日の北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演からスタートする。

ツアー開幕を目前に控えたタイミングでの大型広告展開に、SNSでは「最高にかっこいい」「感謝しかない」「渋谷に嵐が帰ってきた」「胸熱」「嵐が見られる景色が愛おしい」「号泣」「日常に溶け込む嵐がだいすき」などの声が寄せられている。

■二宮和也「通しも終わり楽屋で飯食ってワイワイしてたけど残ってるのは結局チーム信号」

■嵐「Five」ジャケット写真

■嵐「Five」 MV