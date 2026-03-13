BE:FIRST（ビーファースト）のSHUNTO（シュント）、LEO（レオ）、JUNON（ジュノン）がクールに佇むソロムービーが公開され、反響を集めている。

【動画】BE:FIRSTジュノン＆シュント＆レオのソロムービー①②③【写真】BE:FIRST『BE:FIRST ALL DAY』ビジュアル

■BE:FIRSTが白T＆レザーベストでクールに佇む

これはBE:FIRSTが5月6日にリリースするニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」のビジュアル。全員が白いTシャツにレザーベストとレザーグローブを装着した衣装で揃えている。

動画はそれぞれ、様々な角度からメンバーを捉えている。シュントは頭にバンダナを巻き、岩場に堂々と腰掛け、カリスマ性にあふれた視線とオーラを放った。

長身のレオは、岩場の上に余裕を漂わせながら立ち、サングラスを掛けてワイルドなムードを放つ。

そしてジュノンはおでこにバンダナを巻き、強い視線をカメラに送る。時にしゃがみこんでワイルドな魅力を放った。

そして全員が集合したムービーも公開されている。

SNSでは「バンダナ大大大大優勝だし肌つっやつやで綺麗だしかっこいいし」「肌つやつやで可愛すぎる！」「美しすぎる…」「漢だ！レオくんかっこいい」「クールなレオくんカッコ良すぎ」「カッコいいのに可愛いギャップ」「360度爆イケ」「イケメンすぎて苦しい」「ダークな強めJUNONもいい」と、それぞれのビジュアルが反響を集めている。

■BE:FIRST『BE:FIRST ALL DAY』ビジュアル