BE:FIRSTジュノン＆シュント＆レオのワイルドな雰囲気のソロムービーに「360度爆イケ」「カッコよすぎ」「バンダナ大大大優勝」と絶賛の声
BE:FIRST（ビーファースト）のSHUNTO（シュント）、LEO（レオ）、JUNON（ジュノン）がクールに佇むソロムービーが公開され、反響を集めている。
【動画】BE:FIRSTジュノン＆シュント＆レオのソロムービー①②③【写真】BE:FIRST『BE:FIRST ALL DAY』ビジュアル
■BE:FIRSTが白T＆レザーベストでクールに佇む
これはBE:FIRSTが5月6日にリリースするニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」のビジュアル。全員が白いTシャツにレザーベストとレザーグローブを装着した衣装で揃えている。
動画はそれぞれ、様々な角度からメンバーを捉えている。シュントは頭にバンダナを巻き、岩場に堂々と腰掛け、カリスマ性にあふれた視線とオーラを放った。
長身のレオは、岩場の上に余裕を漂わせながら立ち、サングラスを掛けてワイルドなムードを放つ。
そしてジュノンはおでこにバンダナを巻き、強い視線をカメラに送る。時にしゃがみこんでワイルドな魅力を放った。
そして全員が集合したムービーも公開されている。
SNSでは「バンダナ大大大大優勝だし肌つっやつやで綺麗だしかっこいいし」「肌つやつやで可愛すぎる！」「美しすぎる…」「漢だ！レオくんかっこいい」「クールなレオくんカッコ良すぎ」「カッコいいのに可愛いギャップ」「360度爆イケ」「イケメンすぎて苦しい」「ダークな強めJUNONもいい」と、それぞれのビジュアルが反響を集めている。