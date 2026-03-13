13日11時現在の日経平均株価は前日比620.01円（-1.14％）安の5万3832.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は698、値下がりは814、変わらずは75。



日経平均マイナス寄与度は208.58円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が134.77円、東エレク <8035>が107.3円、ファストリ <9983>が44.12円、ファナック <6954>が21.73円と続いている。



プラス寄与度トップはレーザーテク <6920>で、日経平均を18.45円押し上げている。次いで三菱商 <8058>が11.43円、テルモ <4543>が8.42円、丸紅 <8002>が7.52円、信越化 <4063>が7.02円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、卸売、石油・石炭、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には輸送用機器、空運、ゴム製品が並んでいる。



※11時0分4秒時点



