政府は１３日午前、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」について患者に追加負担を課すことを柱とする健康保険法などの改正案を閣議決定した。

膨張する医療費を抑制し、現役世代の社会保険料負担の上昇を緩和する狙いがある。

新制度では、ＯＴＣ類似薬を処方された場合、薬剤価格の４分の１が公的医療保険の適用から外れ、元々の１〜３割の自己負担に上乗せされる。風邪薬や胃腸薬など７７成分、約１１００品目が対象となる。子どもや難病患者らには配慮措置を検討する。２０２７年３月の施行を予定している。

また、支払い能力に応じた負担を徹底するため、７５歳以上の後期高齢者を対象に、株式配当などの金融所得を保険料や窓口負担の算定に反映させる仕組みも盛り込んだ。金融機関に法定調書のオンライン提出を義務づける。現在は確定申告をしなければ、金融所得が反映されず、不公平との指摘が出ていた。

一方、出産費用の無償化に向け、正常分娩（ぶんべん）に全国一律の基本単価を設定し、保険で全額を賄う新制度を導入する。基本単価は今後、実態調査の上で厚生労働省が決定する。