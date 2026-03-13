日本国内のガソリン価格にも影響が及んでいる、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃。いつ戦闘が終わりを迎えるのか不透明な情勢が続きますが、アメリカとイスラエルの間には温度差も見えてきました。現地からの最新情報も交え、3者の本音を探ります。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“勝利宣言”も…3者の本音は？」をテーマに解説します。

■トランプ氏、一方的に「勝利した」

山粼誠アナウンサー

「中東での軍事衝突を受けて、日本国内でもガソリン価格が高騰し始めていますが、アメリカ・イスラエル・イランの、戦闘の終結に向けたそれぞれの本音をお伝えします」

「アメリカのトランプ大統領の最新の発言です。共和党の支持者を前にした演説で11日、『私たちは勝利した。早々と勝利宣言をするのは好きではないが、私たちは勝利した。最初の一時間で決着はついた』と、一方的に勝利したと宣言しました」

「ただ、いつ作戦が終結するのか具体的には触れず、『きちんと仕事を終わらせなければいけない』と述べています」

鈴江奈々アナウンサー

「アメリカ側にとっての『仕事』が何を意味するのか。トランプ大統領の目的というのも、発言のニュアンスも少し変わっていたりするので、なかなか読み解けないですよね」

■終結の時期や見通しは？…ぶれる発言

山粼アナウンサー

「その具体性、一貫性はなかなか見えてきません。イランへの攻撃を始めた当初から、トランプ大統領は作戦終結の時期や見通しについての発言がぶれています」

「当初は2〜3日で終わらせると言っていましたが、その後4週間程度となり、『4〜5週間を想定していたが、それよりはるかに長い期間継続する能力が我々にはある』と発言の内容が二転三転してきました」

「しかしここに来て目立ってきているのが、『まもなく終わるだろう』と作戦の早期終結をにおわせる発言です。さらに直近では戦闘の終結について、『私が終わらせたいときに終わる』と発言をしました」

森圭介アナウンサー

「作戦というからには何か目的があるわけで、それが政権の転換や核武装の阻止などいろいろあると思うんですけど、そこがはっきりしていない以上、何をもって作戦の終結とするのかは非常に気になるところですよね」

桐谷美玲キャスター

「そして具体的にいつ終わらせるのかというのは、トランプ大統領は言ってはいないですよね」

山粼アナウンサー

「そうです。トランプ大統領からは終わらせたい気持ちは伝わってきますが、『私が終わらせたいとき』がいつなのか。具体的な内容はやはり分かりません」

■イスラエルとアメリカの間で温度差

山粼アナウンサー

「こうした中で、ともにイランを攻撃しているイスラエルとアメリカとの間で温度差が浮き彫りになっています。現地で取材をしている記者の取材内容をお伝えします」

「イスラエル側は現在の状況を、イラン政権を転覆させる数十年に一度の絶好の機会と捉えているそうです。そのため、早期終結を模索し始めたアメリカとは全く逆で、攻撃をさらに続行したい考えだそうです」

「最高指導者のハメネイ師を殺害したことで、今こそ体制転覆のチャンスだという機運がかなり高まっているそうです。ネタニヤフ政権は11日も、『これは体制を取り除く一生に一度の機会だ』と、SNSでイラン国民に内側からの体制転覆も呼び掛けています」

「そしてイスラエルはこの機に乗じて、イランが後ろ盾となっているレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラを集中的に攻撃したいと考えています」

「最新の情報でもレバノンのヒズボラの司令部10か所、全土で数十基のロケットランチャーを破壊したと報じられていて、レバノンの死者数も600人を超えています。イスラエル国民の戦争への支持は非常に高く、世論調査では8割以上がイラン攻撃を支持しています」

■ネタニヤフ首相、支持固めに利用？

山粼アナウンサー

「イスラエル国民にとって、イランは敵対する武装組織ヒズボラやイスラム組織ハマスの後ろ盾となってきた安全保障上の最大の脅威となっています。そのため、ここで中途半端に終わらせれば、数年後に報復されるのではないかという恐れを抱いているそうです」

「イスラエル国内ではイランへの攻撃こそ支持しているものの、ネタニヤフ首相への支持はそこまで高くないそうです。その理由としては、首相自身による汚職事件、またハマスの奇襲攻撃を防げなかった責任などがあり、国民は厳しい視線を注いでいるそうです」

「このため、ネタニヤフ首相が戦争で国民に団結を呼び掛けて自身の支持固めに利用し、政治生命の延命につなげたいのではないかという見方もあるそうです」

森アナウンサー

「アメリカとしては戦争を早く終わらせたい、イスラエルとしては千載一遇のチャンスなのでイランの体制を変えたい、という温度差があるということなんですね」

山粼アナウンサー

「ともにイランを攻撃している立場ですが、イスラエルとアメリカそれぞれの考えや方針には温度差があります」

■イラン側「終結を決めるのは我々」

山粼アナウンサー

「攻撃を受けているイラン側の本音がどこにあるのでしょうか。イランの革命防衛隊は今週、トランプ大統領が『（軍事作戦は）まもなく終わるだろう』と発言したことに対して、『戦闘の終結を決めるのは我々だ』と反発しました」

「ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油の価格が高騰していますが、 11日にはイラン軍の報道官が『1バレル200ドルを覚悟するべきだ』と警告しています。先日すでに急騰しましたが、そのときでも120ドルでした。それをさらにかなり上回るぞと脅しています」

■収束はいつ？ 今後の影響は

山粼アナウンサー

「中東情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所・中東研究センターの坂梨祥センター長に聞きました」

「イランとしては、原油価格に直結するホルムズ海峡を封鎖すれば、ガソリン価格の上昇などでトランプ大統領の支持率が低下し、トランプ大統領に対してまずいと思わせることができると考えているそうです」

「ただイラン側としても、イラン国内で現実問題として大変な規模の破壊が行われていて、本音としては戦闘を長期化させたくないといいます」

「それでもアメリカ側がやめないならば、ホルムズ海峡を通ろうとする船舶の妨害などは長々と続ける可能性があるので、そういった場合に数か月に及ぶ可能性があるのではということです」

森アナウンサー

「アメリカ側とイラン側の我慢比べのような状態になっていて、そのあおりを世界中が食らっている構図になっているわけですね」

山粼アナウンサー

「戦闘がどのような形で終わる可能性があるのか。坂梨さんによると、2つ可能性があるそうです。1つはトランプ大統領が『長期化させてはいけない』と一方的に勝利宣言をして、戦いをやめると言うかどうか」

「もう1つは、大規模な攻撃でイランの国家機能がまひし、国内がカオスの状態になって反撃ができなくなるというものです」

「既に日本国内のガソリン価格にも影響が及ぶ中、いつ戦闘が終わりを迎えるのか。3者の思惑が入り交じり、不透明な情勢が続いていきそうです」

