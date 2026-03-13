Photo: 神津文人

アウトドアブランドとして高い人気を誇っている、ザ・ノース・フェイス。トレイルランニングシーンで多くのファンを抱えている「ベクティブ」シリーズが、ロードランニングシーンに。発表イベントに参加し“これは見逃せない”ということで、早速その走り心地を試してみました。

「ベクティブ」シリーズの初代モデルは、2021年に登場。以来、多くのトレイルランナーに選ばれ続けています。着地の衝撃を推進力へと変換する多層構造のソールユニットが特徴で、トレイルランニングのフラッグシップモデル「サミット ベクティブ プロ 3」は、プレート2枚を挟む5層構造を採用しています。そんな「ベクティブ」シリーズが、いよいよロードへ参戦というわけなんです。今年2月に開催された「東京マラソンEXPO 2026」には、ザ・ノース・フェイスとして初参加。ロードへの意気込みを感じます。

トレイルからロードに再構築したシューズ

Photo: 神津文人 「ベクティブ フォワード」27,500円（税込）。写真のカラーはシトラスラスト×シトラスラスト。ほかにホワイト×ホワイトとブラック×ブラックがある

今回試したのは「ベクティブ フォワード」というモデル。前述した「サミット ベクティブ プロ 3」をベースに、ロードモデルへと再構築したシューズです。

シューズの接地面を広くとることによりトレイルランニングシューズのような安定感を担保しつつ、ロードランニングではアスファルト上での前後方向の動きがメインとなるため、前後方向への推進力に特化し一定ペースで走り続けやすい設計にしたそうです。

またロードランニングでは、同じ動作の繰り返しによる脚への負担軽減が重要なため、ミッドソールの反発性とクッション性をロード特有の反復衝撃に合わせて再調整したとのこと。もちろん、アウトソールはガラリと変更されています。

Photo: 神津文人 接地面積は広めで安定感アリ

「ベクティブ フォワード」のミッドソールに採用されているのは、クッション性、反発性、軽量性をバランスよく備えたDREAMフォーム。ロッキングチェアーの脚のようなロッカー構造が採用され、ペバックスとカーボンを配合した立体形状のプレートが搭載されています。立体形状のプレートは、着地時の横ブレと中足部のねじれを抑制。シューズの安定性を高めながら、エネルギーロスを軽減し、推進力アップにも貢献します。

プレート入りながらも走りやすいシューズ

Photo: 神津文人 爪先部分は大きくカーブしています

さてさて、気になる走り心地ですが、プレートが搭載されたレーシングシューズの中ではかなり扱いやすい部類だと思います。深い沈み込みや強烈な反発はなく、接地面積が広いので安定感もあります。クッション性はありますが、柔らか過ぎてグラグラするということもありません。ソールの厚さは踵部が35.5mm、前脚部が29.5mm。最近は踵部の厚さが40mmを超えるシューズも珍しくないので、分厚過ぎて持て余すということもないでしょう。

シューズの重量は約255g（27cm片足）。カーボンプレートを搭載したトップレーシングシューズは200gを切るようになってきたので、軽量というわけではありませんが、重いと感じることはありませんでした。

Photo: 神津文人 アッパーは薄いメッシュ。ソックスの色が外からわかるくらい

ミッドソールのフォーム素材の反発力を活かしてストライドを大きくしていくタイプというよりは、ロッカー構造を利用して重心移動をスムーズするタイプのシューズ。シューズを転がすようなイメージで走るとペースを維持しやすく、力まずに進んでいける感覚がありました。足の動きをガイドされる感じもあり、着地から蹴り出しまでの動作が安定します。まさにロングランに適したシューズ。幅広いレベルのランナーが、「ベクティブ フォワード」をレースシューズとしてチョイスできそうです。

ロードで人と被らず、普段使いもできるデザイン

Image: THE NORTH FACE よりタウンユースにフィットするホワイトカラー

「ベクティブ」シリーズはロードにやってきたばかり。まだまだ履いているランナーが多くないので、ほかのランナーと被りたくない人、新しいものが好きで先取りしたい人にも向いているのではないかと思います。デザインも「さすがザ・ノース・フェイス」という感じで、タウンユースしても違和感がないのがいいですよね。

Source: THE NORTH FACE