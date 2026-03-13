連日の投稿でネットを騒がせている、ネクストレベルホールディングス株式会社で代表取締役を務める実業家・河原由次氏。

3月4日に豚まんを大阪から東京へ向かう新幹線の車内で食べようとした際、隣の席の男性に臭いを注意され、言い返した、というエピソードをXで綴った上で、ユーザーに賛否を問うた河原氏。同投稿に対してネットでは“匂いの強いものは避けた方が”“問題ない”と、新幹線内での飲食マナーを巡って論争が勃発した。

9日には、《ランチ行って思ったこと》と前置きしたうえで、《店を出るときみんな普通に「ごちそうさまでした」「ありがとうございます」「美味しかったです」って言う。でも普通に考えたら俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる。むしろ店側からしたら「食べに来てくれてありがとうございます」やろ》と、うな重の写真とともに投稿し、またもユーザーに自身の感覚が妥当かどうかを問いかけていた。

この投稿に反応したのがお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）だ。

9日に同投稿を引用リポストした上で、《良い悪いはない。理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね。》と私見を述べ、続けて《ただ、この方に、読んでくれた人達のおかげで収益があるなら、読んで下さりありがとうと言ったら？と伝えたら、怒りそう》と投稿。真栄田のこの投稿を皮切りに、《そして、あんた芸人やろ。Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ》（河原）、《やっぱりこの方、怒っちゃいました》（真栄田）と応酬し合う2人のレスバトルが展開されることに。

さらに11日、このバトルに新たな動きが。河原氏が経営する企業「ネクストレベル」の公式Xが、《【悲報】スリムクラブさん、仲間割れ》という言葉と共に、真栄田の相方・内間政成（49）が同アカウントをフォローしていることを示すスクリーンショットを投稿。

相方の内間が、真栄田とバトル中の河原氏の企業をフォローしたことを“仲間割れ”と表現した形だ。

しかし、真栄田はこの投稿に対して《これのどこが仲間割れなんでしょうか？どなたか解説お願いします。》と的外れであることを強調したうえで《ごちそう様言わない会社が言ってます。やっぱりごちそう様言わない人の会社だけある。今から内間と中目黒で飲んできます。》と違和感をあらわにした。

河原氏本人ではなく、企業の公式Xアカウントがレスバトルに“乱入”したわけだが、X上では会社の“リテラシー”を問う声が相次いでいる。

《こんな幼稚な会社が存在してる事にびっくり よっぽど社長が言いくるめられた事が悔しかったんだろうな ネクストレベル【公式】 がめっちゃダサい 社長の気分は晴れましたか？》

《企業の公式としては悪手。 でも、河原の会社だし、リテラシーとかないんだろうね。 よっぽど悔しいんだろうね。 器が小さい》

《終わってんなこの会社、、、 全部がダサいしズレてることに気付いていないんだよな。 スリムクラブに完全論破されて企業の公式がこれって、、、》

なおスクリーンショットを投稿された内間は、《【悲報】フォローバックして貰えない》と引用で投稿し、さらに真栄田が引用で《いいぞ内間。お前はネクストレベルに達した。》述べ、笑いを誘っていた。この勝負、スリムクラブが何枚も上手だったようだ。