ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表（侍ジャパン）は、準々決勝でベネズエラとの対戦が決まった。日本国内で独占配信するNetflixは12日、スペシャルVTRのナレーターに大物を起用すると発表。ファンを歓喜させている。

昭和のヒロインが令和の名勝負に花を添える。起用されるのは、声優の日高のり子。大人気野球アニメ「タッチ」の登場人物「浅倉南」の声を務めたことでも有名だ。Netflix日本版のスポーツ公式SNSは、「声優・日高のり子をスペシャルVTRのナレーターに起用！ 決勝ラウンドにあの“浅倉南”が帰ってくる!? 『試合の見どころ』や『注目選手の魅力』など、世界最高峰のプレーの一瞬一瞬の熱さやDRAMAを日本の皆さまへお届け」と投稿した。

この発表にネット上のファンからは「泣ける！ 想像だけで泣けるんですけど！」「南ちゃん！」「わー嬉しい」「『翔ちゃん！』って、言ってほしい」「凄く楽しみにしています」「南ちゃん、甲子園飛び越えてローンデポ・パーク行っちゃうか」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）