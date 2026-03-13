医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニックは、ホワイトデーを前に、全国の２０〜５０代男性３００人を対象に２月１６日〜２５日まで「男性の美容意識とスキンケアに関する調査」をインターネットで実施した。

近年、男性の美容への関心が急速に高まっており、スキンケア市場や美容医療における男性患者の増加が注目されている。本調査では、男性のスキンケア投資額の変化、肌悩みの実態、美容医療への関心度などを詳細に分析した。

男性に最も多い肌悩みは「毛穴の開き・黒ずみ」と「テカリ・皮脂」で、それぞれ４割以上の男性が悩んでいる。男性のスキンケアで重要なポイントは、皮脂コントロールと保湿のバランスを取ること。美容皮膚科は男性も受診可能で、近年は男性患者の割合が増加しており、ニキビや毛穴治療で来院するケースが増えている。

スキンケアに月５０００円以上かける男性が３年前の１８．７％から３９．３％へと２．１倍に増加した。また、男性の肌悩み１位は「毛穴の開き・黒ずみ」で４３．７％、２位は「テカリ・皮脂」で４１．３％。２０〜３０代男性の４７．３％が「美容医療に興味がある」と回答し、男性の美容意識が急速に高まっていることが分かった。