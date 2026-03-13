侍ジャパンとしてＷＢＣに出場しているオリックス・宮城大弥投手の妹で、女優の宮城弥生。熱烈応援する姿が話題になっている。

弥生は「宮城大弥」と兄の名前がプリントされたタオルを広げ、日本代表のユニホームを着てスタンドから声援を送った。

自身のインスタグラムでは「２０２６ ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表の準々決勝の相手は１次ＲプールＤ２位通過でメジャーリーガーが２５人いるベネズエラ！オリックスの守護神マチャド投手のいる代表チームです！ どんな戦いになるか楽しみです」と１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦での熱戦に期待。

「侍ジャパンの先発は山本由伸選手！継投はどうなるのか、打順は？守備位置は？色んな楽しみがあります！」とし、「日本時間の３．１５（日） １０：００〜Ｎｅｔｆｌｉｘを付けてテレビ前から応援しますっ！」とネトフリ観戦でエールを送ることを誓った。

弥生は２０２３年のＷＢＣで兄を応援する姿がＳＮＳで「かわいい」と注目され、複数の芸能事務所からスカウトが殺到。同年５月に大手芸能事務所「ホリプロ」の所属に。昨年は日本テレビ系連続ドラマ「なんで私が神説教」や、演出家で俳優の宅間孝行が主宰する舞台「くちづけ」などに出演した。

ＳＮＳには「弥生さん久しぶりに見たら２０歳なんですね〜さらに美人さんがまし増し」「かっこいいお兄さんですね」「お兄ちゃんマウンドに上がった時ドームのビジョンに弥生ちゃんと弥生ちゃんのお母さん映ったね」と気づいたファンからの声も寄せられていた。