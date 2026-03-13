セガ フェイブが展開する、ハズレ無しのくじ「セガ ラッキーくじ」に『桃源暗鬼』が登場。

セガオリジナルとなる和風サイバーパンク衣装のイラストを使った、5等級+ラストラッキー賞で構成されるハズレなしのくじを楽しめます☆

セガ ラッキーくじ 桃源暗鬼

発売日：2026年3月13日(金)より順次発売予定

価格：1回 770円（税込）

取扱店：ミニストップ、各種ホビーショップなど

週刊少年チャンピオンで連載されている、漆原侑来先生による漫画『桃源暗鬼』

2025年7月からTVアニメが放送され、続編の制作も決定している人気作品です！

そんな『桃源暗鬼』のグッズが当たる「セガ ラッキーくじ 桃源暗鬼」が登場。

「和風サイバーパンク」をテーマにした、セガオリジナルデザインのグッズが当たり、5等級+最後のくじを引くと貰える「ラストラッキー賞」で構成されています☆

アクリルパネルは、飾りやすいA4サイズでラインナップ。

そのほか、アクリルスタンドやデフォルメのぬいぐるみマスコット、缶バッジセットにクリア色紙などが用意されています。

お部屋に飾っても、持ち歩いても楽しめるグッズのアソートです。

また、ラストラッキー賞では、大判サイズで日常使いにぴったりのブランケットが当たります！

A賞 アクリルパネル

A賞は、和風サイバーパンク衣装のオリジナルイラストを使ったアクリルパネル。

飾りやすいA4サイズで、各キャラクターの全身を収めたイラストを楽しめます！

B賞 ぬいぐるみマスコット

種類：全8種 ※種類は選べません

オリジナルイラストをかわいくデフォルメしたぬいぐるみマスコットは、B賞の賞品に登場。

全8種の展開で、連れ歩きしたくなるグッズです☆

C賞 アクリルスタンド

種類：全8種 ※種類は選べません

C賞は好きな場所に飾って楽しめるアクリルスタンド。

和風サイバーパンク衣装のキャラクターイラストはもちろん、大胆な背景カラーにも注目です！

D賞 缶バッジセット

種類：全8種 ※種類は選べません

D賞は全8種展開の缶バッジセット。

キャラクターごとに2種類をセットしています。

E賞 クリア色紙

種類：全8種 ※種類は選べません

E賞は、コレクタブルなクリア色紙。

各キャラクターの表情をアップにした色紙です☆

ラストラッキー賞 ブランケット

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、普段使いできるブランケット。

セガオリジナルのイラストをカッコよく使ったデザインです！

ダブルラッキー賞

「セガ ラッキーくじ 桃源暗鬼」では、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も実施。

抽選で20名にB賞の「ぬいぐるみマスコット」が、全種セットでプレゼントされます☆

セガ オリジナルの和風サイバーパンク衣装を来たキャラクターグッズが当たる、5等級＋ラストラッキー賞のくじ。

「セガ ラッキーくじ 桃源暗鬼」は、2026年3月13日よりミニストップや各種ホビーショップなどで順次発売です！

©漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

※店舗へのお問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗により、発売時間が異なります

※数量限定のため完売の可能性もあります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和風サイバーパンク衣装イラストを使った5等級＋ラストラッキー賞！セガ ラッキーくじ 桃源暗鬼 appeared first on Dtimes.