前西武監督の松井稼頭央氏（50）が13日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」の準々決勝、ベネズエラ戦のキーマンについて言及した。

松井氏は、キーマンとして、野手は近藤健介（32）、周東佑京（30）の名前を挙げ、今大会12打数無安打の近藤について「これだけの技術がある選手でも短期決戦の国際試合では調子ががなかなか上がってこないこともある。これくらい力のある選手でもそうなる。でも実力は絶対にあるので、近藤選手は侍ジャパンのキーマンになってくると感じています」と話した。

また、周東については「スタメンからでも使いたいんですけど、ここぞというところで周東選手（を使いたい）。リードしている早い回から代走で守備固めというのも考えられる。打撃もいいので。足からリズムもつくれますし、守備でもリズムをつくれるので」とした。

一方、投手のキーマンとしては山本由伸、種市篤暉（27）、隅田知一郎（26）の名前を挙げ「相手に勢いをつけさせたくない。最少失点、もしくは零点に抑えていく中では、山本投手にリズムをつくってほしい」と説明。「種市投手はここっていう時に真っすぐ、スプリットで三振を取れる。流れを止める、流れを持ってくるのは種市投手と考えられる。三振を取れるので7回、8回に主軸に回ってきた時に投げさせたい」と自身の考えを述べていた。