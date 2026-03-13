櫻坂46・大園玲、唯一無二のアイドルが持つ固有の美に焦点 『EX大衆』表紙＆巻頭に登場
櫻坂46の大園玲が16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』4月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】大園玲という唯一無二のアイドルが持つ固有の美に焦点を当てて撮影された1枚
3月11日に14thシングル「The growing up train」を発売し、4月11日、12日には国立競技場（MUFGスタジアム）での『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を控える櫻坂46。二期生としてグループを引っ張る大園が『EX大衆』の表紙＆巻頭を務める。
今回は「大園玲」という唯一無二のアイドルが持つ固有の美に焦点を当てて撮影。さまざまな情報をおさえ、シンプルに誠実に、大園の美しさを切り取った。真っ白な空間、または暗転した空間の中、自然光に照らされた神々しい大園に注目だ。ロングインタビューでは、最新シングルや国立競技場でのライブの話のほか、二期生の関係性や一人旅について、さらに「1日が終わって“いいことがあったな”と喜べる理由のひとつが自分でありたい」と語る自身について、などミステリアスな一面を持つ大園玲という人物にまた一歩近づける内容となっている。
同号では中面に、「The growing up train」で早くも選抜に選ばれた四期生の佐藤愛桜の撮りおろし＆インタビュー、さらに谷口愛季＆中嶋優月、浅井恋乃未＆中川智尋の対談など、合計30ページという櫻坂46大特集号となっている。
