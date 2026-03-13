OKAMOTO′S、8年ぶりの武道館単独公演が決定 来年3月12日に開催
ロックバンド・OKAMOTO'Sが、約8年ぶりの武道館単独公演『OKAMOTO'S OK,BUDOKAN」を開催することが決定した。
【画像】武道館公演『OKAMOTO'S OK,BUDOKAN』キービジュアル
OKAMOTO'Sは、初の東名阪FCツアー『OKAMOTO'S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜』を12日の東京・LIQUID ROOM公演からスタート。 MC中にボーカルのオカモトショウから、1年後の2027年3月12日に、OKAMOTO'Sとして約8年ぶりの武道館単独公演を行うことがサプライズ発表され、会場は大歓声と拍手に包まれた。
■『OKAMOTO'S OK,BUDOKAN』概要
日時：2027年3月12日（金） 午後5時30分 開場／午後6時30分 開演
会場：東京・日本武道館
