【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、前日終値比１１％高の１バレル＝９７ドル台まで上昇した。

日本時間１３日午前の取引では一時、９８ドル台をつけた。事実上封鎖されたエネルギー供給の要衝・ホルムズ海峡を巡る情勢が悪化しており、再び１００ドル台に迫っている。

１２日のＷＴＩの終値は９・７％高の９５・７３ドルだった。米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた２月末以降の上げ幅は４割を超えた。欧州を中心に取引される北海ブレント原油は９日以来となる１００ドル台にのせた。

イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が１２日の声明でホルムズ海峡の封鎖を継続すると表明し、イラン沖ではタンカーや貨物船などへの攻撃が相次いでいる。市場では、中東地域の紛争が長期化するとの見方から原油の安定供給に対する不安が高まり、相場を押し上げた。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟３２か国は１１日、過去最大規模の石油備蓄を協調放出することで合意したが、価格抑制の効果は限定的となっている。

１２日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７３９・４２ドル安の４万６６７７・８５ドルとなり、昨年１１月以来の安値水準となった。原油高で投資家のリスク回避姿勢が強まり、景気に敏感な金融や消費関連などの銘柄が売られた。