9割の人はシャンプーの仕方を間違っている!?やりがちな「ゴシゴシ洗い」の落とし穴と髪質が見違える「正しい洗い方」

日頃、どのような手順で、どのくらい時間をかけて髪を洗っているだろうか。

「『丁寧に洗っている』と思う人がほとんどでしょう。しかし、これまで多くの人に洗っているところを見せていただいたり、どんな風に洗っているかお聞きすると、9割近くの人は髪や頭皮を傷つけてしまう『間違った洗い方』をされています」

こう話すのは、ヘアケアの専門家として1万人以上の頭皮を見てきた毛髪診断士指導講師の本山典子さん。

間違った洗い方を繰り返すと、髪が細くなったり抜けたりするリスクが高まるという。

髪や頭皮を傷つけずに汚れを落とす「正しいシャンプー」の仕方を聞いた。

「ゴシゴシ洗い」はNG

本山さんによると、最も多い間違いが「ゴシゴシ洗い」だ。

「汚れをしっかり落とさなくてはと頭皮を指でこする人が多いですが、これは間違い。ほとんどのシャンプー剤には“界面活性剤”という洗浄成分が含まれています。泡立てて頭皮につけると汚れを吸着してくれるので、力を入れてこする必要はありません」

むしろ、ゴシゴシ洗いすると頭皮だけでなく髪にも悪影響があるという。

「髪は濡れると水素結合が切れてもろくなります。その状態でこすり合わせるとキューティクルがはがれて傷んでしまうのです」

それでは、頭皮と髪を傷めずに汚れを落とすにはどのように洗えばいいのか。ここから正しい手順を追う。

正しい手順(1)ブラッシング

「頭皮は畑のようなもの。耕していない固い畑では作物は育ちません。まずは洗う前にブラッシングして頭皮をほぐし、血流を促しましょう。ブラシの毛先が頭皮にしっかり当たるようにブラッシングしてください。毛先が丸く、程よくしなるブラシがお勧めです」

ポイントはブラシを当てる順番だ。側頭部（こめかみの辺り）には頭頂部につながる血管が集中し、血管を動かす筋肉もついている。まずは側頭部から後頭部にかけてブラッシングして筋肉を動かすと、血が巡りやすくなる。

その後、頭頂部も含め、頭皮全体をさまざまな方向からブラッシングする。一方向ではなく、前からも後ろからもブラシを通すことで髪が起き上がり、汚れが浮きやすくなる。

正しい手順(２)予洗い

「シャンプー剤をつける前に髪と頭皮をお湯で洗う『予洗い』はとても重要ですが、ほとんどの人が不十分です。髪の長さによっても異なりますが、最低でも1〜2分かけてしっかり洗ってください。汚れが浮いて落としやすくなりますし、シャンプーの泡立ちも良くなるはずです」

浴室では時間を計りにくいため、本山さんは歌いながら予洗いするのがお勧めだという。

「童謡の『どんぐりころころ』や『チューリップ』の1番をゆっくり歌うと、だいたい30秒ほど。適した時間になるように繰り返し歌いながら洗ってみてください。ちなみに、予洗いの際も頭皮を強くこすらず髪に手ぐしを通すくらいで大丈夫です」

正しい手順(3)シャンプー

髪の長さに合わせて適量のシャンプーを手に取り、手のひら全体に広げたら、側頭部から後頭部にかけての髪の内側に手を差し込み、わしゃわしゃと動かして泡立てる。

「側頭部と後頭部は毛の量も多く、頭皮も比較的丈夫です。優しくであれば頭皮をこすりながら泡立てても大丈夫です」

泡が立ったら頭頂部に乗せ、頭皮に届けるようにやさしく指で押し込む。その後、こすらずにマッサージする要領でに頭皮を動かす。

「泡が触れるだけで汚れは浮き上がるので、指は頭皮を動かすことに専念しましょう。両手の指の腹で頭皮を寄せるイメージで動かしてください」

泡がなくなったら再び泡を立てて、洗いたい部分に泡を乗せ、指で頭皮を揉む。1〜2分を目安に、頭皮全体にまんべんなく泡が行き届くまでこの工程を繰り返そう。

正しい手順(4)すすぎ

「ほとんどの人はすすぐ時間が短すぎます。シャンプーの倍くらい時間をかけて、しっかりすすいでください」

一方向からだけシャワーを当てるとすすぎ残しができやすくなる。顔を下に向けて後頭部から当てたり、顔を上げて額から当てたり、いろいろな方向からすすいでほしい。

「特に、襟足や耳の後ろはすすぎが甘くなりやすいので重点的にすすいでください」

正しい手順(5)トリートメント

トリートメントやリンスは、なるべく頭皮につけないことが重要になる。頭皮についた油分が毛穴をふさいでしまうからだ。

「手のひらに適量取って伸ばしたら、揉み込むようなイメージで髪をぎゅっと握ってなじませます。すすぐ際は、シャンプーのときより『どんぐりころころ』1回分少ないくらいで大丈夫です」

ちなみに、トリートメントとコンディショナーは髪の内側から修復するもの、リンスは髪の外側をコーティングするものといった違いがある。近年は製品の質が高いため、片方使えば十分だ。

シャンプーの理想的な頻度は「１日置き」

最後はシャンプーする頻度について。本山さんによると「1日置きでちょうどいい」とのこと。

毎日シャンプーすると頭の皮脂が少なくなって、乾燥肌や皮脂の過剰分泌につながる可能性があるという。

「シャンプーをお休みする日はブラッシングだけでいいですし、お湯だけで洗ったりシャワーで洗い流さずにすむドライシャンプーを使ったりするのもいいでしょう。『平日は仕事で人に会うから洗いたい』という方は、週末1日だけお休みするのがお勧めです。ただし、3日以上洗わないと菌が繁殖してしまうので、連続したお休みは2日までにしてください」

日々何げなくシャンプーしているが、正しく行うと1週間ほどで頭皮の脂っぽさが改善し、髪がサラサラになったと実感する人も多いそう。1カ月ほど経つ頃には抜け毛やフケ、かゆみも減ってくるという。

髪質や頭皮環境を改善したい人は、普段の洗い方を見直してみてはいかがだろうか。

本山典子（もとやま・のりこ）

シャンプー好きが高じて15歳の頃に美容室でアルバイトを開始。短大卒業後に美容師免許を取得し、美容学校教職員、美容室勤務を経てヘアケア商材を扱うメーカーに入社する。事業部長として企画開発、営業などに携わった後、2015年に一般社団法人「国際毛髪皮膚科学研究所」の代表理事に就任。毛髪診断士指導講師の資格も取得し、現在は国内外でセミナーを開催。2024年に東京都目黒区でラドン浴サロン「サードウェイハウス」を開業。テレビや雑誌など幅広いメディアに出演している。著書に『毛髪診断士のときめき美髪BOOK』。

取材・文＝有竹亮介