¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥Ó¡¼¥Õ¡õ¥é¥à ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡EU¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£¡Ê¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥¢¡Ë¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥Ó¡¼¥Õ¡õ¥é¥à ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Ó¡¼¥Õ¡õ¥é¥à¤Î¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤äÍ¥°ÌÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÅÍ×»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òºÇÂç²½¡£²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÀ¸»º¤ä±ÉÍÜÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¶È³¦´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¤È»î¿©²ñ¤ò¡¢3·î11Æü¤ËÃóÆü¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¤Ç³«ºÅ¡£¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥¢¤ÎÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡½¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥à¡¼¥¢»á¤Ï¡ÖµíÆù¤ÎÀ¸»º¤ÈÍ¢½Ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÍ¢½Ð¡£¹ñÆâ¤è¤ê¤â³¤³°¤ÇÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ÙÂØ¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢EU¤ÎµíÆùÀ¸»º¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇÀ²È¤Ø¤Î»Ù±ç·ÑÂ³¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å¤â°ÂÄê¶¡µë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆEU¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤¿»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë·×²è¡£