キタ・ミナミでゆっくり3時間の昼飲みができるレストラン5選。テラス席、個室焼肉、ホテルビュッフェまで編集部がおすすめ
画像／TOTHEHERBSなんばパークス店
大阪のキタ・ミナミには、昼飲みにぴったりのレストランも。そこで、ゆっくり3時間以上の飲み放題が楽しめるお店を厳選してご紹介。
開放的なテラス席で味わうイタリアン、プライベート感たっぷりの個室焼肉、ホテルの洗練されたダイニングでランチビュッフェ、上海を感じるモダンチャイニーズなど、空間も魅力的で心地よく過ごせるはず。編集部おすすめのレストランで、おいしい食事とお酒をとことん堪能してみて。
【TO THE HERBS なんばパークス店】コスパ最高！緑豊かなテラス席で、イタリアン飲み
仲のいい友達とリラックスできる空間で、のんびり昼飲みしたい。そんなときは、南海本線の難波駅より徒歩5分の「トゥ・ザ・ハーブズ なんばパークス店」がおすすめ。テラス席も完備しており、晴れた日には爽やかな陽気を感じながら、飲み会を楽しめる。緑豊かな光景にも癒されて、自然と会話も弾みそう。
店名にあるようにほとんどの料理でハーブを使い、厳選素材で仕立てるイタリアンをいただける。スパークリングワインを含む、3時間の飲み放題が付いた「カジュアルコース」では、そんなお店の魅力を存分に堪能できる内容に。「季節のおすすめピッツァ」や「季節のおすすめパスタ」「丸鶏のローストチキン」など、お酒と相性のいい全5皿を召し上がれ。1人4,000円というコスパのよさも魅力。
カジュアルコース
店舗名：TO THE HERBS なんばパークス店
住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 6F
料金：4,000円（税・サ込）
メニュー
・前菜5種盛り合わせ
・シーザーサラダ
・季節のおすすめピッツァ
・季節のおすすめパスタ
・丸鶏のローストチキンとフレンチフライ
飲み放題メニュー
スパークリングワイン、生ビール（キリン一番搾り）、ハイボール（ジンジャーハイボール、コークハイボール）、赤・白ワイン、カシスカクテル（カシスオレンジ、カシスソーダ、カシスグレープ、カシスビア、カシスウーロン）、ディタカクテル（ディタオレンジ、ディタソーダ、ディタグレープ、ディタスプモーニ）、ジンカクテル（ジントニック、ジンバック、ジンソーダ）、ウォッカカクテル（ウォッカトニック、スクリュードライバー、モスコミュール）、ラムカクテル（キューバリブレ、モヒート）、カンパリカクテル（カンパリオレンジ、カンパリソーダ、カンパリグレープ、スプモーニ）、ワインカクテル（キティー、オペレーター、スプリッツァー、ミモザ、キール、キールロワイヤル）、ソフトドリンク
【シュラスコ＆ビアレストラン ALEGRIA】ドリンク片手に、絶品のシュラスコを頬張って
なんば千日前に誕生した“食の発信地”なんばセントラルイータリー。こちらの2階に位置する「シュラスコ＆ビアレストラン ALEGRIA なんばセントラルイータリー店」は、お肉もお酒もとことん楽しみたい昼飲みにぴったり。本格シュラスコの食べ放題が名物のお店で、オープンキッチンからは塊肉を焼き上げる姿を見ることも。
3時間の飲み放題が付いたコースでは、15種類のシュラスコを好きなだけ。各テーブルを回って焼きたてのお肉をカットしてくれるから、そのダイナミックなビジュアルに思わずテンションが上がってしまうはず。希少部位のイチボや、牛肩ロース、ブラジリアンソーセージなど、専用のマシンで焼いた極上のお肉を、好みのドリンクとともに堪能して。
15種シュラスコ食べ放題＋サイドメニュー2品付きコース
店舗名：シュラスコ＆ビアレストラン ALEGRIA なんばセントラルイータリー店
住所：大阪府大阪市中央区千日前2-8-17 なんばオリエンタルホテル2F
料金：5,000円（税・サ込）
メニュー
【シュラスコ 食べ放題】
リングイッサ（ブラジリアンソーセージ）、フランゴ（鶏もも肉）、ピッカーニャ（イチボ）、アルカトラ（ランプ）、ケージョ、ベイクドポテト、ハーブチキン、オニオン、ペイシ・ブランコ、コステラ・デ・ポルコ（ポークスペアリブ）、オンブロ・デ・ポルコ（豚肩ロース）、オンブロ・デ・ボイ（牛肩ロース）、ズッキーニ、ナス、アバカシ（パイナップル）、ポンデケージョ
【サイドメニュー】
特製サラダ、特製煮込みカレー
※サイドメニューは食べ放題ではありません
飲み放題メニュー
ビアサーバー（キリン一番搾り、一番搾り 黒生、キリンラガー、ハートランド）、ハウスワイン（赤・白）、ウィスキー（ハイボール、コーラハイボール、ジンジャーハイボール）、キリン氷結 レモンサワー、スピリッツ（ジントニック、ジンリッキー、ジンバック、オレンジブロッサム、モスコミュール、ウォッカトニック、スクリュードライバー、ソルティードッグ、キューバリバー、ラムバック、ラムトニック リキュール、カシスオレンジ、カシスグレープ、カシスソーダ、ファジーネーブル、ピーチグレープ、ピーチソーダ、ライチオレンジ、ライチグレープ、ライチソーダ、マリブコーク、マリブパイン、マリブオレンジ）、ソフトドリンク
【三大和牛食べ放題 個室焼肉 つなぐ】リラックスできる個室で、黒毛和牛の焼肉食べ放題を
落ち着いた空間で、仲のいい友人とおしゃべりしたい。そんな昼飲みには、なんば駅より徒歩5分の「個室焼肉 つなぐ なんばオリエンタルホテル店」がぴったり。日本の三大和牛を焼肉で堪能できるダイニングで、プライベート感あふれる個室で食事をいただけるのが魅力。換気もしっかり完備されているので、安心して過ごせるはず。
こちらのランチコースでは、なんと、A4・A5黒毛和牛のカルビとロースが食べ放題という贅沢な内容に。さらに、鶏肉、豚肉、野菜、15種のサイドメニューも好きなだけ。牛タン、ハラミ、国産豚カルビ、豚トロ、ホルモンなどもラインナップしているから、充実したひとときがかなうはず。ビールやハイボール、日本酒などのお酒とともに、おいしい焼肉を頬張って。
A4A5黒毛和牛【食べ放題】人気の大判カルビ＆大判ロース＋定番の牛タン、ハラミが食べ放題
店舗名：三大和牛食べ放題 個室焼肉 つなぐ なんばオリエンタルホテル店
住所：大阪府大阪市中央区千日前2-8-17 なんばオリエンタルホテル2F
料金：7900円（税・サ込）
メニュー
【黒毛和牛（食べ放題）】
カルビ・ロース
【牛肉（食べ放題）】
牛タン、ハラミ（タレ・塩だれ・味噌）
【鶏肉・豚肉・野菜（食べ放題）】
国産豚カルビ（タレ・塩だれ・味噌）、豚トロ（タレ・塩だれ・味噌）、鶏せせり（タレ・塩だれ・味噌）、鶏もも（タレ・塩だれ・味噌）、特製ソーセージ
【ホルモン】
ハツ（タレ・塩だれ・味噌）、シマチョウ（タレ・塩だれ・味噌）、マルチョウ（タレ・塩だれ・味噌）
【サイドメニュー（食べ放題）】
チョレギサラダ、キムチ盛り合わせ、ナムル盛り合わせ、牛すじポン酢、チャンジャ、白菜キムチ、もやしナムル、たまごスープ、韓国海苔、サンチュ、カクテキ、ほうれん草ナムル、和牛カレー、オイキムチ、ゼンマイナムル、ライス
飲み放題メニュー
ビール（キリン一番搾り）、ウイスキー（陸ハイボール、コーラハイボール、ジンジャーハイボール）、日本酒（豪快）、赤・白グラスワイン、レモンサワー（キリン氷結）、ウーロンハイ、カクテル（ジントニック、ジンリッキー、ジンバック、オレンジブロッサム、モスコミュール、ウォッカトニック、スクリュードライバー、ブルドック、キューバリバー、ラムバック、ラムトニック、テコニック、テキーラサンライズ、テキーラコーク、カシスオレンジ、カシスグレープ、カシスソーダ、カシスウーロン、ファジーネーブル、ピーチグレープ、ピーチソーダ、ピーチウーロン、ライチオレンジ、ライチソーダ、ライチグレープ など）、ソフトドリンク
【イタリアンレストラン LOKAL HOUSE】ホテルの洗練空間で、時間無制限のランチビュッフェ
洗練されたおしゃれレストランで楽しむ昼飲みも素敵。世界的なホテルブランド「voco」の日本初進出となる「voco大阪セントラル」には、イタリアンダイニング「LOKAL HOUSE」が。過去と現在をつなぐアートや上品なインテリアが並び、特別感に浸れるランチタイムがかなうはず。
さらに、平日のランチビュッフェは時間無制限で、時間を気にせず過ごせるのが嬉しい。アンティパストとデザートは好きなだけ楽しめ、手の込んだ前菜や自分で作るホットポテトサラダ、パティシエ特製のデザートなどが並ぶ。さらに、1人1回オーダーできる「出来立てパスタ」も。スパークリングワインの飲み放題とカフェフリー付きだから、ゆったりおしゃべりを満喫して。
ランチビュッフェ
店舗名：イタリアンレストラン LOKAL HOUSE at “voco大阪セントラル”／voco大阪セントラル
住所：大阪府大阪市西区京町堀1-7-1
料金：5,000円（税・サ込）
メニュー
【アンティパスト（前菜）＆デザートビュッフェ】
アンティパスト：関西野菜のカップサラダ パンツァネッラ、ローマ風トリッパのグラタン、グリル野菜のレモンマリネ、ミックスキノコと春雨のバルサミコ風、スモークチキンとキャロットラペ、丸ごとカリフラワーとロマネスコ、パッパ・アル・ポモドーロ、自家製豆腐（空豆風味）、自分で作るホットポテトサラダ
本日のパン3種：チョコデニッシュ、フルーツデニッシュ、自家製フォカッチャ、チャバッタなどの中から日替わりで3種ご用意
スイーツ：マチェドニア、ティラミス、ボンボローニ、ミモザケーキ、スムージー1種、焼き菓子3種、カスタムワッフル、チョコレートファウンテン
【出来立てパスタ】
2種のチョイスパスタ（本日のパスタ・カチョエペペ） ※1人1回のオーダー
飲み放題メニュー
スパークリングワイン、コーヒー、アメリカーノ、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ、ホットミルク
【龍福小籠堂 NU茶屋町】上海を感じるモダン空間で、点心と中国酒を味わうひととき
梅田駅より徒歩1分の「龍福小籠堂 NU茶屋町店」で、中華料理を楽しむ昼飲みを。店内に一歩足を踏み入れると、赤いタッセルやモノトーンの小物など中華風のインテリアが並び、まるで上海にいるかのようなモダン空間に。おしゃれでフォトジェニックだから、ランチ女子会で集まってもよさそう。
こちらのランチコースは、7皿の料理に加えて、3時間の飲み放題も付いたリーズナブルなプラン。「麻婆豆腐」や「炒飯」といった王道中華のほか、オーダーごとに点心師が作る「蒸点心4種盛合せ」も。その中のひとつ「上海小籠包」はお店の看板メニュー。極薄の皮を破ると、熱々スープがジュワッ。旨みたっぷりの味わいで、思わずうっとりしてしまいそう。中国酒の紹興酒、桂花陳酒も用意されているから、一緒に楽しんでもいいかも。
ランチコース
店舗名：龍福小籠堂 NU茶屋町
住所：大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町8F
料金：5,000円（税・サ込）
メニュー
・蒸し鶏のサラダ
・本日のスープ
・蒸点心4種盛合せ（上海小籠包、海老蒸し餃子、肉焼売、五目蒸し餃子）
・春巻き
・麻婆豆腐
・炒飯
・本日のデザート（杏仁豆腐）
飲み放題メニュー
紹興酒（3年もの）、焼酎（麦・芋）、ハイボール、コークハイ、ジンジャーハイボール、ドラゴンハイボール、ウィスキー（水割り、ロック）、果実酒（各ソーダ割／桃・杏・ライチ・カシス・マンゴー・ブルーベリー・桂花陳酒）、赤・白グラスワイン、ソフトドリンク
