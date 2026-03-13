ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から「ハワイ×春」のアフタヌーンティーが登場。南国の光を感じるメニューで新生活を元気に

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から「ハワイ×春」のアフタヌーンティーが登場。南国の光を感じるメニューで新生活を元気に