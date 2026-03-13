ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から「ハワイ×春」のアフタヌーンティーが登場。南国の光を感じるメニューで新生活を元気に
◆ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から「ハワイ×春」のアフタヌーンティーが登場。南国の光を感じるメニューで新生活を元気に
開業5周年を迎えたザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の「THE KAHALA Lounge」に、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで「ハワイアンスプリングアフタヌーンティー」が登場。
今春のテーマは、“ハワイ×春”。南国の幸福感あふれるスイーツはもちろん、心身を整えてくれるクラフトハーブティー「TYNK」とのコラボドリンクにも注目。光あふれるラウンジで、新生活を軽やかに楽しむためのパワーをチャージ！
この記事の要約レポート
・ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の「THE KAHALA Lounge」で、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで「ハワイアンスプリングアフタヌーンティー」を開催
・テーマは“ハワイ×春”。南国の花々や果実を思わせる心はずむスイーツが勢揃い
・キャビアやブランド豚など厳選素材を使った本格的なセイボリーは食べ応えにも大満足
・ドリンクメニューには漢方の知見と自然の恵みを活かしたクラフトティーとのコラボハーブティーが新登場
・窓の外にはみなとみらいの美しい景色が広がり開放的
果実と花々のエッセンスを凝縮した、透明感あふれるハワイアンスイーツ
新生活への期待と揺らぎが交差する春に贈るのは、“ハワイ×春”をテーマにしたアフタヌーンティー。ハワイの朗らかな色彩と、春の柔らかな光を重ね合わせた心はずむメニューが用意される。
スイーツは、南国の花々や果実を思わせる透明感あふれるラインナップ。ハワイで定番人気の「マラサダ」や、青い海を彷彿とさせる「ジュレ マンダリン ブルー」をはじめ、爽やかな味わいが広がるタルトやムース、マカロンまで鮮やかに揃う。
贅沢素材のうまみが引き立つ本格セイボリーにも舌鼓
セイボリーは、厳選された素材が持つ本来のうまみを丁寧に引き出し、午後のひとときをより豊かに彩る味わいに仕立てた品々をお届け。
キャビア“ダヴィンチ”が輝く「コンソメジュレとホワイトアスパラのヴルーテ」や、ノワール・ド・ビゴール豚を使用してカハラスタイルで仕上げたクラブハウスサンドなど、ボリューム感と気品を兼ね備えた逸品をお楽しみに。
漢方を取り入れたオリジナルハーブティーで心身を整えて
さらに今回より、漢方の知見と自然の恵みを閉じ込めたクラフトハーブティーブランド「TYNK」とのコラボレーションで誕生したオリジナルハーブティーがドリンクメニューに追加される。ヒュウガトウキや高麗人参、菊花、ショウガなどを独自にブレンドした1杯は、季節や生活環境の変化で揺らぎやすい今の時期に、心身を優しく整えてくれるはず。
アフタヌーンティーではこれら4種のオリジナルハーブティーに加え、人気のオリジナルフレーバーティーなど約30種類もの豊富なラインナップが揃うので、フリーフローで好きなだけ楽しんで。
窓の外に広がるみなとみらいの美しい景色を眺めながら、ハワイの温かなエネルギーをチャージする春のティータイムはいかが？
◆アフタヌーンティーの会場は？
みなとみらいの美しい景色を一望できるラグジュアリー空間
ホテル14階にある「ザ カハラ ラウンジ」では、ウッディな風合いとクラシックモダンなデザインが、心地よい空間を演出。窓からみなとみらいの輝く夜景を一望できるのもポイント。特別なひとときを過ごしたい方にぴったりで、大切な人の記念日や大人女子会にも最適。ぜひ一度訪れてみて。
