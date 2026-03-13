エヴァ、ゆるキャン△、ちびまる子ちゃん、静岡県で聖地巡礼!「アニメモデル地マップ」を公開
アニメの舞台となった地域をファンが訪れる聖地巡礼。老若男女に人気の『ちびまる子ちゃん』をはじめ、多くの作品のモデル地となった「静岡県」では、アニメモデル地マップなるものを制作し、3月10日より配布しています。
静岡県アニメモデル地マップ📢
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』『ラブライブ!サンシャイン!!』の主なモデル地をまとめたマップが完成🗺️
本日から配布開始✨是非手に取ってモデル地巡りをお楽しみください🚶
(@shizuoka_to_goより引用)
「静岡県アニメモデル地マップ」
こんなに聖地があるんですね。アニメのシーンと実際の光景が一緒に表示されていて、とても分かりやすい! その地に立てば、物語がよりリアルに……。ファンにはたまりませんよね。
SNSで紹介されると、「これは いいねー!!!」「まるちゃんくらいしか無かった頃に比べたら賑やかになった物だ」「最高のマップ‼︎‼︎」「これはマップを貰いに行かねば」「楽しみ〜」と話題になっています。
また、今回マップ化されたのは『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』『ラブライブ!サンシャイン!!』の4作品なのですが、もちろん、静岡県が舞台となった作品はほかにも。このマップに、自分なりの聖地を書き足していくのも面白いかもしれませんね。季節は間もなくお花見シーズン。桜を愛でながら、静岡県を巡る旅に出かけてみてはいかがでしょうか?
マップの配布場所はこちら。
「静岡県アニメモデル地マップ」配布場所
／静岡県アニメモデル地マップ📢＼『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』『ラブライブ！サンシャイン!!』の主なモデル地をまとめたマップが完成🗺️本日から配布開始✨是非手に取ってモデル地巡りをお楽しみください🚶👇配布場所詳細https://t.co/ZxajWIzKn6 pic.twitter.com/gofZjE1ux2- 静岡県スポーツ・文化観光部 (@shizuoka_to_go) March 10, 2026
