第1子妊娠中の久慈暁子、明石家さんまがお腹に手を添える2ショット公開「パワーをいただけました」
【モデルプレス＝2026/03/13】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が3月12日、自身のInstagramを更新。明石家さんまとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「すっかり大きく」明石家さんまがお腹に手を添える貴重ショット
久慈アナは、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜20時〜）に出演した際のオフショットを公開。「久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした」と収録を振り返り、「お腹に手を当ててパワーをいただけました」と報告した。写真では、笑顔を見せる久慈のふっくらとしたお腹に、さんまが優しく手を添える微笑ましい様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「さんまさんのパワーでお腹の赤ちゃんも元気に育ちそうですね」「さんまさんの優しい表情に、温かい関係性が伝わってきて癒やされました」「久慈さんのマタニティ姿、さらに美しさが増していて綺麗です」「日本一豪華な安産祈願ですね！元気な赤ちゃんが産まれますように」「お腹がすっかり大きくなりましたね」「身体を大切に過ごしてください」といった反響が寄せられている。
久慈アナは、2022年5月にバスケットボールBリーグ・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
◆久慈暁子“久々再会”明石家さんまとの2ショット公開
◆久慈暁子、2026年1月に妊娠報告 夫はバスケ渡邊雄太選手
